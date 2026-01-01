Kase APS-C CCD/COMS комплект для чистки оптики APS-C матриц 16 мм

Kase APS-C CCD/COMS – комплект для чистки матриц APS-C (16 мм)
Kase APS-C CCD/COMS (артикул MTG-2707) – это профессиональный набор для безопасной и эффективной чистки матрицы фотоаппаратов формата APS-C. Комплект состоит из 12 швабр шириной 16 мм и флакона с очищающей жидкостью объёмом 15 мл. Набор предназначен для удаления пыли, отпечатков пальцев и других загрязнений с сенсора камеры.
Швабры имеют оптимальную ширину 16 мм, что идеально подходит для матриц APS-C. Очищающая жидкость эффективно удаляет загрязнения, не оставляя разводов и следов. Все швабры упакованы в вакуумную стерильную упаковку, что гарантирует их чистоту и готовность к использованию.
Назначение и применение
- Чистка матрицы APS-C: для камер с сенсором формата APS-C (Nikon DX, Canon APS-C, Sony APS-C и др.).
- Удаление пыли и отпечатков: эффективное удаление загрязнений с поверхности сенсора.
- Профессиональная чистка: для фотографов, работающих в студии и на выезде.
- Подготовка к съёмке: поддержание матрицы в чистоте для получения чётких снимков.
Ключевые особенности
- Размер швабр 16 мм: оптимальная ширина для матриц APS-C.
- 12 швабр в наборе: достаточный запас для многократной чистки.
- Очищающая жидкость 15 мл: эффективно удаляет загрязнения, не оставляет следов.
- Вакуумная стерильная упаковка: гарантирует чистоту каждой швабры.
- Безопасность: не повреждает покрытие матрицы.
- Универсальность: подходит для большинства APS-C камер.
Технические характеристики
- Тип: набор для чистки матрицы
- Бренд: Kase
- Модель: APS-C CCD/COMS
- Размер швабр: 16 мм
- Количество швабр: 12 шт.
- Очищающая жидкость: 15 мл
- Формат матрицы: APS-C
- Упаковка швабр: вакуумная стерильная
- Применение: чистка сенсора камеры
Как использовать набор
- Подготовка: убедитесь, что камера выключена, а матрица доступна для чистки.
- Нанесение жидкости: нанесите 1–2 капли очищающей жидкости на кончик швабры.
- Чистка: аккуратно проведите шваброй по поверхности матрицы в одном направлении.
- Повторение: при необходимости используйте новую швабру для дополнительной чистки.
- Проверка: после чистки проверьте матрицу на наличие загрязнений.
Преимущества использования
- Эффективность: удаляет даже стойкие загрязнения.
- Безопасность: специальная жидкость и швабры не повреждают матрицу.
- Экономичность: 12 швабр в наборе – достаточно для многих чисток.
- Удобство: простая и быстрая очистка сенсора.
Сравнение с Full Frame набором
- Kase APS-C (16 мм): для матриц формата APS-C.
- Kase Full Frame (24 мм): для полноформатных матриц.
Совместимость с оборудованием
- Камеры: все модели с матрицей APS-C (Nikon DX, Canon APS-C, Sony APS-C, Fujifilm X, Pentax и др.).
Уход и хранение
- Храните набор в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
- Используйте швабры сразу после вскрытия упаковки.
- Не касайтесь чистящей поверхности швабры руками.