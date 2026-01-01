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Kase APS-C CCD/COMS комплект для чистки оптики APS-C матриц 16 мм
Kase APS-C CCD/COMS комплект для чистки оптики APS-C матриц 16 мм
Kase APS-C CCD/COMS комплект для чистки оптики APS-C матриц 16 мм
Kase APS-C CCD/COMS комплект для чистки оптики APS-C матриц 16 мм

Kase APS-C CCD/COMS комплект для чистки оптики APS-C матриц 16 мм

Kase
Артикул: MTG-2705

Kase APS-C CCD/COMS комплект для чистки оптики APS-C матриц 16 мм. Набор состоит из жидкости для чистки матрицы и оптики, 15 мл и 10-ти швабр в вакуумной стерильной упаковке размером 16 мм для камер с матрицами APS-C.

Описание

Kase APS-C CCD/COMS – комплект для чистки матриц APS-C (16 мм)

Kase APS-C CCD/COMS (артикул MTG-2707) – это профессиональный набор для безопасной и эффективной чистки матрицы фотоаппаратов формата APS-C. Комплект состоит из 12 швабр шириной 16 мм и флакона с очищающей жидкостью объёмом 15 мл. Набор предназначен для удаления пыли, отпечатков пальцев и других загрязнений с сенсора камеры.

Швабры имеют оптимальную ширину 16 мм, что идеально подходит для матриц APS-C. Очищающая жидкость эффективно удаляет загрязнения, не оставляя разводов и следов. Все швабры упакованы в вакуумную стерильную упаковку, что гарантирует их чистоту и готовность к использованию.

Назначение и применение

  • Чистка матрицы APS-C: для камер с сенсором формата APS-C (Nikon DX, Canon APS-C, Sony APS-C и др.).
  • Удаление пыли и отпечатков: эффективное удаление загрязнений с поверхности сенсора.
  • Профессиональная чистка: для фотографов, работающих в студии и на выезде.
  • Подготовка к съёмке: поддержание матрицы в чистоте для получения чётких снимков.

Ключевые особенности

  • Размер швабр 16 мм: оптимальная ширина для матриц APS-C.
  • 12 швабр в наборе: достаточный запас для многократной чистки.
  • Очищающая жидкость 15 мл: эффективно удаляет загрязнения, не оставляет следов.
  • Вакуумная стерильная упаковка: гарантирует чистоту каждой швабры.
  • Безопасность: не повреждает покрытие матрицы.
  • Универсальность: подходит для большинства APS-C камер.

Технические характеристики

  • Тип: набор для чистки матрицы
  • Бренд: Kase
  • Модель: APS-C CCD/COMS
  • Размер швабр: 16 мм
  • Количество швабр: 12 шт.
  • Очищающая жидкость: 15 мл
  • Формат матрицы: APS-C
  • Упаковка швабр: вакуумная стерильная
  • Применение: чистка сенсора камеры

Как использовать набор

  1. Подготовка: убедитесь, что камера выключена, а матрица доступна для чистки.
  2. Нанесение жидкости: нанесите 1–2 капли очищающей жидкости на кончик швабры.
  3. Чистка: аккуратно проведите шваброй по поверхности матрицы в одном направлении.
  4. Повторение: при необходимости используйте новую швабру для дополнительной чистки.
  5. Проверка: после чистки проверьте матрицу на наличие загрязнений.

Преимущества использования

  • Эффективность: удаляет даже стойкие загрязнения.
  • Безопасность: специальная жидкость и швабры не повреждают матрицу.
  • Экономичность: 12 швабр в наборе – достаточно для многих чисток.
  • Удобство: простая и быстрая очистка сенсора.

Сравнение с Full Frame набором

  • Kase APS-C (16 мм): для матриц формата APS-C.
  • Kase Full Frame (24 мм): для полноформатных матриц.

Совместимость с оборудованием

  • Камеры: все модели с матрицей APS-C (Nikon DX, Canon APS-C, Sony APS-C, Fujifilm X, Pentax и др.).

Уход и хранение

Комплектация

  • Швабры для чистки матрицы (16 мм) – 12 шт.
  • Очищающая жидкость (15 мл) – 1 флакон.

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