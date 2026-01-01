Kase APS-C CCD/COMS комплект для чистки оптики APS-C матриц 16 мм

Описание

Kase APS-C CCD/COMS – комплект для чистки матриц APS-C (16 мм)

Kase APS-C CCD/COMS (артикул MTG-2707) – это профессиональный набор для безопасной и эффективной чистки матрицы фотоаппаратов формата APS-C. Комплект состоит из 12 швабр шириной 16 мм и флакона с очищающей жидкостью объёмом 15 мл. Набор предназначен для удаления пыли, отпечатков пальцев и других загрязнений с сенсора камеры.

Швабры имеют оптимальную ширину 16 мм, что идеально подходит для матриц APS-C. Очищающая жидкость эффективно удаляет загрязнения, не оставляя разводов и следов. Все швабры упакованы в вакуумную стерильную упаковку, что гарантирует их чистоту и готовность к использованию.

Назначение и применение

Чистка матрицы APS-C: для камер с сенсором формата APS-C (Nikon DX, Canon APS-C, Sony APS-C и др.).

для камер с сенсором формата APS-C (Nikon DX, Canon APS-C, Sony APS-C и др.). Удаление пыли и отпечатков: эффективное удаление загрязнений с поверхности сенсора.

эффективное удаление загрязнений с поверхности сенсора. Профессиональная чистка: для фотографов, работающих в студии и на выезде.

для фотографов, работающих в студии и на выезде. Подготовка к съёмке: поддержание матрицы в чистоте для получения чётких снимков.

Ключевые особенности

Размер швабр 16 мм: оптимальная ширина для матриц APS-C.

оптимальная ширина для матриц APS-C. 12 швабр в наборе: достаточный запас для многократной чистки.

достаточный запас для многократной чистки. Очищающая жидкость 15 мл: эффективно удаляет загрязнения, не оставляет следов.

эффективно удаляет загрязнения, не оставляет следов. Вакуумная стерильная упаковка: гарантирует чистоту каждой швабры.

гарантирует чистоту каждой швабры. Безопасность: не повреждает покрытие матрицы.

не повреждает покрытие матрицы. Универсальность: подходит для большинства APS-C камер.

Технические характеристики

Тип: набор для чистки матрицы

набор для чистки матрицы Бренд: Kase

Kase Модель: APS-C CCD/COMS

APS-C CCD/COMS Размер швабр: 16 мм

16 мм Количество швабр: 12 шт.

12 шт. Очищающая жидкость: 15 мл

15 мл Формат матрицы: APS-C

APS-C Упаковка швабр: вакуумная стерильная

вакуумная стерильная Применение: чистка сенсора камеры

Как использовать набор

Подготовка: убедитесь, что камера выключена, а матрица доступна для чистки. Нанесение жидкости: нанесите 1–2 капли очищающей жидкости на кончик швабры. Чистка: аккуратно проведите шваброй по поверхности матрицы в одном направлении. Повторение: при необходимости используйте новую швабру для дополнительной чистки. Проверка: после чистки проверьте матрицу на наличие загрязнений.

Преимущества использования

Эффективность: удаляет даже стойкие загрязнения.

удаляет даже стойкие загрязнения. Безопасность: специальная жидкость и швабры не повреждают матрицу.

специальная жидкость и швабры не повреждают матрицу. Экономичность: 12 швабр в наборе – достаточно для многих чисток.

12 швабр в наборе – достаточно для многих чисток. Удобство: простая и быстрая очистка сенсора.

Сравнение с Full Frame набором

Kase APS-C (16 мм): для матриц формата APS-C.

для матриц формата APS-C. Kase Full Frame (24 мм): для полноформатных матриц.

Совместимость с оборудованием

Камеры: все модели с матрицей APS-C (Nikon DX, Canon APS-C, Sony APS-C, Fujifilm X, Pentax и др.).

Уход и хранение