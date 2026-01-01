Характеристики:
- Рулон шириной 16 мм, длиной 5 м
- Цвет черный
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO MEZ-S1605B Molded EZ-Tie Strap, black 16mm x 5 m стяжка-липучка черная рулон
Стяжка-липучка черного цвета надежно свяжет кабели и провода. Идеально подходит для аккуратной организации свободных кабелей или оборудования необычной формы. В отличие от уже готовых стяжек с фиксированной длиной отрезая необходимую длину от рулона, вы получаете стяжку по индивидуальным размерам!
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
ColorChecker Video предлагает цветовой баланс и контроль для видеопроизводства — от съемки до редактирования, он имеет тот же размер, что и исходный ColorChecker Classic (215,9 x 279,4 мм), но специально разработан для видео.
Calibrite ColorChecker Video — идеальная цветовая диаграмма для вашего рабочего процесса с видео. Эта двусторонняя мишень содержит хроматические цветовые чипы, чипы оттенков кожи и эталонные чипы серого на одной стороне и спектрально нейтральную карту баланса белого на другой стороне. Эта цветная мишень идеально подходит для предварительных проверок камеры и более широких планов.
Fotokvant CL-P50 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Предназначен, в первую очередь, для крепления пластиковых фонов к столу или перекладине.
Фон бумажный Vibrantone VBRT2201 White 01, размер - 2,1x11 м, цвет - белый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x11 м.
Профессиональный черный тейп на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Ширина ленты 25 мм, длина 9 м.
Falcon Eyes CL-P22 – быстросъемный монтажный крепеж из прочного ABS-пластика с нескользящими нейлоновыми накладками на захватах. Зажим-клипса применяется для крепления тканевых, бумажных или пластиковых фотофонов к стойке или перекладине диаметром до 20 мм.
Godox XproII C для Canon пульт-радиосинхронизатор
Пульт-радиосинхронизатор для Canon поддерживает автоматический режим TTL, стробоскопический режим, режим синхронизации по второй шторке, высокоскоростную синхронизацию с выдержками до 1/8000с. Оснащен большим ЖК-экраном с интуитивно понятным дисплеем. Дистанция 100 м, частота 2,4 ГГц, 32 канала, 5-16 групп. Функция сканирования для автоматического поиска свободного канала.
RAYLAB RH01 — телескопический держатель для крепления и монтажа отражателей.
Универсальная модель. Максимальная нагрузка - 2 кг. Длина - 170 см.