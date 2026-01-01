KUPO MEZ-S1605B Molded EZ-Tie Strap, black 16mm x 5 m стяжка-липучка черная рулон

Арт. DAN-8917

ColorChecker Video предлагает цветовой баланс и контроль для видеопроизводства — от съемки до редактирования, он имеет тот же размер, что и исходный ColorChecker Classic (215,9 x 279,4 мм), но специально разработан для видео.

Calibrite ColorChecker Video — идеальная цветовая диаграмма для вашего рабочего процесса с видео. Эта двусторонняя мишень содержит хроматические цветовые чипы, чипы оттенков кожи и эталонные чипы серого на одной стороне и спектрально нейтральную карту баланса белого на другой стороне. Эта цветная мишень идеально подходит для предварительных проверок камеры и более широких планов.



