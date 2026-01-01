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KUPO MEZ-S1605B Molded EZ-Tie Strap, black 16mm x 5 m стяжка-липучка черная рулон

KUPO MEZ-S1605B Molded EZ-Tie Strap, black 16mm x 5 m стяжка-липучка черная рулон

Kupo
Артикул: OLE-1557

KUPO MEZ-S1605B Molded EZ-Tie Strap, black 16mm x 5 m стяжка-липучка черная рулон

Стяжка-липучка черного цвета надежно свяжет кабели и провода. Идеально подходит для аккуратной организации свободных кабелей или оборудования необычной формы. В отличие от уже готовых стяжек с фиксированной длиной отрезая необходимую длину от рулона, вы получаете стяжку по индивидуальным размерам!

Описание

Характеристики:

  • Рулон шириной 16 мм, длиной 5 м
  • Цвет черный


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