SmallRig 3021 кабель HDMI (D to A) Ultra Slim 4K c адаптером для крепления.

Описание

Основные особенности:

1. Высококачественный кабель HDMI (вилка Micro HDMI, розетка HDMI) с адаптером для крепления.

2. Соответствует стандарту HDMI 2.0, поддерживает разрешение до 4K при 60 Гц.

3. Два отверстия под винты 1/4”, для надежного крепления розетки HDMI к корпусу камеры, клетки или угловой площадки.

4. Защищает разъем HDMI камеры и обеспечивает более стабильное соединение.

5. Идеальное решение для изменения направления выхода разъема HDMI камеры.

Низкопрофильные разъемы кабеля не перекрывают доступ к соседним портам камеры. Кабель будет идеальным решением, если необходимо изменить направление выхода разъема HDMI камеры.

Обратите внимание, Это ВАЖНО:

Убедитесь, что разъем HDMI на вашей камере соответствует типу – Micro HDMI.



Совместимость:

Камеры с разъемом Micro HDMI, например такие как, Sony A7R IV, A7RIII, A7III, A7II, A7RII, Fujifilm X-T2, X-T3, и другие.

Клетки для камер и угловые площадки, имеющие с левой стороны не менее двух отверстий с резьбой 1/4”, (расстояние между отверстиями 9 мм), например SmallRig CCS2416, 2238, 2228, 2229 и аналогичные.