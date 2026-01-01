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SmallRig 3021 кабель HDMI (D to A) Ultra Slim 4K c адаптером для крепления
SmallRig 3021 кабель HDMI (D to A) Ultra Slim 4K c адаптером для крепления
SmallRig 3021 кабель HDMI (D to A) Ultra Slim 4K c адаптером для крепления
SmallRig 3021 кабель HDMI (D to A) Ultra Slim 4K c адаптером для крепления
SmallRig 3021 кабель HDMI (D to A) Ultra Slim 4K c адаптером для крепления
SmallRig 3021 кабель HDMI (D to A) Ultra Slim 4K c адаптером для крепления

SmallRig 3021 кабель HDMI (D to A) Ultra Slim 4K c адаптером для крепления

SmallRig
Артикул: MTG-0788

SmallRig 3021 кабель HDMI (D to A) Ultra Slim 4K c адаптером для крепления.

SmallRig 3021 — это высококачественный кабель HDMI (вилка Micro HDMI, розетка HDMI) с адаптером для крепления. Он соответствует стандарту HDMI 2.0, и поддерживает разрешение до 4K при 60 Гц. Розетка HDMI может быть надежно прикреплена к корпусу камеры, клетки или угловой площадки с помощью двух винтов 1/4”, для защиты разъема HDMI камеры и обеспечения более стабильного соединения.

Описание

Основные особенности:
1. Высококачественный кабель HDMI (вилка Micro HDMI, розетка HDMI) с адаптером для крепления.
2. Соответствует стандарту HDMI 2.0, поддерживает разрешение до 4K при 60 Гц.
3. Два отверстия под винты 1/4”, для надежного крепления розетки HDMI к корпусу камеры, клетки или угловой площадки.
4. Защищает разъем HDMI камеры и обеспечивает более стабильное соединение.
5. Идеальное решение для изменения направления выхода разъема HDMI камеры.

Низкопрофильные разъемы кабеля не перекрывают доступ к соседним портам камеры. Кабель будет идеальным решением, если необходимо изменить направление выхода разъема HDMI камеры.
Обратите внимание, Это ВАЖНО:
Убедитесь, что разъем HDMI на вашей камере соответствует типу – Micro HDMI.

Совместимость:
Камеры с разъемом Micro HDMI, например такие как, Sony A7R IV, A7RIII, A7III, A7II, A7RII, Fujifilm X-T2, X-T3, и другие.
Клетки для камер и угловые площадки, имеющие с левой стороны не менее двух отверстий с резьбой 1/4”, (расстояние между отверстиями 9 мм), например SmallRig CCS2416, 2238, 2228, 2229 и аналогичные.

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