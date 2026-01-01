images
Sintez STR-E-01A генератор мыльных пузырей

Sintez STR-E-01A генератор мыльных пузырей

Sintez
Артикул: NVF-8822

Sintez DF-B300 – двухвеерный генератор мыльных пузырей.

Мощное, профессиональное устройство для спецэффектов, будет незаменим в работе ди-джеев, в ночном клубе, на вечеринке и в театре. Прибор прост в эксплуатации и имеет безопасную конструкцию. Управление ручное и дистанционное. Эфективная работа на площади 100 кв.м.

Описание

Характеристики:

  • мощность – 300w
  • напряжение – AC110-220V 50/60Hz
  • управление – ручное/пульт ДУ
  • площадь, кв.м – 100
  • размер, см – 38,5х44х44
  • вес, кг – 9,5

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Novoflex A-UNI адаптерное кольцо A-Mount для мехов CASTBAL T/S
Арт. NVF-8768
Novoflex A-UNI адаптерное кольцо A-Mount для мехов CASTBAL T/S
Наличие
в наличии 1-3 шт

Novoflex A-UNI – адаптерное кольцо A-Mount для установки объективов на меха CASTBAL T/S.

5 200 ₽
В корзину
Хит
Sintez Disco Fog BUBBLE жидкость 5 л для генераторов мыльных пузырей
Арт. NVF-6904
Sintez Disco Fog BUBBLE жидкость 5 л для генераторов мыльных пузырей
Наличие
в наличии 1-3 шт

Sintez Disco Fog BUBBLE – жидкость для создания потока радужных мыльных пузырей. Наилучший выбор для шоу-программ, концертов и детских праздников. Без глицерина!

1 600 ₽
В корзину
Fotokvant LSB-3050 PRO журавль с вылетом стрелы 245 см нагрузкой до 20 кг
Fotokvant LSB-3050 PRO журавль с вылетом стрелы 245 см нагрузкой до 20 кг
Fotokvant LSB-3050 PRO журавль с вылетом стрелы 245 см нагрузкой до 20 кг
Арт. DAN-3826
Fotokvant LSB-3050 PRO журавль с вылетом стрелы 245 см нагрузкой до 20 кг
Наличие
в наличии 4-10 шт

Журавль Fotokvant LSB-3050 PRO с червячным механизмом для управления положением осветителя. Журавль двухсекционный с телескопической перекладиной, максимальная нагрузка на стойку 20 кг, диаметр секций стойки 30/35 мм, пружинный амортизатор, крепежный адаптер 5/8”, червячный механизм наклона осветителя, диаметр колес 75 мм, мешок для песка в комплекте. Можно использовать как с колёсами, так и без.

25 440 ₽
В корзину
Chris James 778 Millenium Gold фолиевый фильтр богатый янтарь
Chris James 778 Millenium Gold фолиевый фильтр богатый янтарь
Chris James 778 Millenium Gold фолиевый фильтр богатый янтарь
Арт. DAN-1065
Chris James 778 Millenium Gold фолиевый фильтр богатый янтарь
Наличие
в наличии 4-10 шт

Chris James Millenium Gold 778 - фолиевый фильтр богатый янтарь.

Фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Цвет - богатый янтарь.

2 870 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes F-1500R генератор тумана
Falcon Eyes F-1500R генератор тумана
Falcon Eyes F-1500R генератор тумана
Арт. OLE-4678
Falcon Eyes F-1500R генератор тумана
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 2 дн, 19 ч

Генератор тумана мощностью 1500 Вт. Высокая производительность 567 м³/мин, емкость бака 2,5 л, время разогрева до 6 мин и расход жидкости, обеспечивающий около 10 мин интенсивной работы при полном баке. Управление при помощи ИК-пульта (дистанция до 20 м). Время непрерывной подачи тумана составляет 8–12 сек с обязательным перерывом на 30 сек. Возможность установки горизонтально и вертикально. 

-10 %11 790 ₽
10 610 ₽
В корзину
Fotokvant MAC-08 адаптер 3,5 на 6,3 для микрофона или синхронизатора
Fotokvant MAC-08 адаптер 3,5 на 6,3 для микрофона или синхронизатора
Fotokvant MAC-08 адаптер 3,5 на 6,3 для микрофона или синхронизатора
Арт. NVF-8261
Fotokvant MAC-08 адаптер 3,5 на 6,3 для микрофона или синхронизатора
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant MAC-08 – переходник-адаптер с 6,3 мм (папа) на 3,5 мм (мама).

Имеет позолоченное покрытие для максимальной передачи сигнала и долговечности. Комплектность поставки – 1 шт.

400 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant LED-100UV ультрафиолетовый фонарик для спецэффектов
Fotokvant LED-100UV ультрафиолетовый фонарик для спецэффектов
Fotokvant LED-100UV ультрафиолетовый фонарик для спецэффектов
Арт. DAN-4380
Fotokvant LED-100UV ультрафиолетовый фонарик для спецэффектов
Наличие
более 10 шт

Ультрафиолетовый фонарик Fotokvant LED-100UV для спецэффектов. Фонарь для создания спецэффектов. Сто светодиодов, длина УФ-волны - 395 нм. Изготовлен из алюминиевого сплава. Размер - 195х78 мм. Вес - 247 г.

1 560 ₽
В корзину
-16 %
Pixel PF-802 30 см TTL-синхрошнур Nikon комбинированный 30 см для Nikon
Арт. FTR-140
Pixel PF-802 30 см TTL-синхрошнур Nikon комбинированный 30 см для Nikon
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 19 ч

Pixel PF-802/0.3M TTL - синхрошнур комбинированный 0,3 м для Nikon.

Позволяет использовать одновременно 3 вспышки Nikon (одну из них в режиме TTL) при сохранении полной функциональности. Для 2 и 3 вспышки необходимо дополнительно докупить приемники и провода (Ethernet кабель). Система использует стандартный порт RJ45. Длина, м – 0,3. 

-15.56 %900 ₽
750 ₽
В корзину

Видео

Как сочетать вспышку с солнечным светом
Как сочетать вспышку с солнечным светом
Позирование в будуарной фотосессии. Часть II
Позирование в будуарной фотосессии. Часть II
Видеография. Часть 2. Виды перемещений при видеосъемке
Видеография. Часть 2. Виды перемещений при видеосъемке
Камуфляжные тейпы Fotokvant для фото- и видеооборудования. Обзор
Камуфляжные тейпы Fotokvant для фото- и видеооборудования. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.