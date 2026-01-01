Sintez STR-E-01A генератор мыльных пузырей

Характеристики:
- мощность – 300w
- напряжение – AC110-220V 50/60Hz
- управление – ручное/пульт ДУ
- площадь, кв.м – 100
- размер, см – 38,5х44х44
- вес, кг – 9,5
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Характеристики:
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