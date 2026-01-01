Sintez DF-E02 генератор мыльных пузырей mini

Характеристики:
- мощность – 60w
- напряжение – AC110-220V 50/60Hz
- управление – ручное
- площадь, кв.м – 60
- размер, см – 24х21х21
- вес, кг – 1,72
Москва
Малая Семеновская 3с6
Sintez DF-B60 – генератор мыльных пузырей mini.
Мощное, профессиональное устройство для спецэффектов, будет незаменим в работе ди-джеев, в ночном клубе, на вечеринке и в театре. Прибор прост в эксплуатации и имеет безопасную конструкцию. Управление ручное. Эфективная работа на площади 60 кв.м.
Характеристики:
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Falcon Eyes B-80 – генератор пузырей для создания спецэффекта в студии или на выездной фотосессии. Может быть установлен на стойку или подвешиваться к потолку. Выполнен в металлическом корпусе, предусмотрена возможность изменения угла наклона.
Мини-штатив Fotokvant TM-11, на присоске.
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Жидкость Sintez Disco DF LIGHT для генераторов дыма, легкая.
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