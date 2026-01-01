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Sintez DF-E02 генератор мыльных пузырей mini

Sintez DF-E02 генератор мыльных пузырей mini

Sintez
Артикул: NVF-8823

Sintez DF-B60 – генератор мыльных пузырей mini.

Мощное, профессиональное устройство для спецэффектов, будет незаменим в работе ди-джеев, в ночном клубе, на вечеринке и в театре. Прибор прост в эксплуатации и имеет безопасную конструкцию. Управление ручное. Эфективная работа на площади 60 кв.м.

Описание

Характеристики:

  • мощность – 60w
  • напряжение – AC110-220V 50/60Hz
  • управление – ручное
  • площадь, кв.м – 60
  • размер, см – 24х21х21
  • вес, кг – 1,72

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