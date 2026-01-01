Sintez DF-E02 генератор мыльных пузырей mini

Артикул: NVF-8823

Sintez DF-B60 – генератор мыльных пузырей mini.

Мощное, профессиональное устройство для спецэффектов, будет незаменим в работе ди-джеев, в ночном клубе, на вечеринке и в театре. Прибор прост в эксплуатации и имеет безопасную конструкцию. Управление ручное. Эфективная работа на площади 60 кв.м.