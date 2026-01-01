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Falcon Eyes B-80 генератор пузырей

Falcon Eyes B-80 генератор пузырей

Falcon Eyes
Артикул: NVF-632

Falcon Eyes B-80 – генератор пузырей для создания спецэффекта в студии или на выездной фотосессии. Может быть установлен на стойку или подвешиваться к потолку. Выполнен в металлическом корпусе, предусмотрена возможность изменения угла наклона.

Описание

Устройство простое в эксплуатации. Достаточно залить жидкость для создания пузырей и включить прибор в электрическую сеть.

Характеристики:

  • вес, кг – 2
  • размеры, мм – 240х255х210

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