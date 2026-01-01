Устройство простое в эксплуатации. Достаточно залить жидкость для создания пузырей и включить прибор в электрическую сеть.
Характеристики:
- вес, кг – 2
- размеры, мм – 240х255х210
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes B-80 – генератор пузырей для создания спецэффекта в студии или на выездной фотосессии. Может быть установлен на стойку или подвешиваться к потолку. Выполнен в металлическом корпусе, предусмотрена возможность изменения угла наклона.
Устройство простое в эксплуатации. Достаточно залить жидкость для создания пузырей и включить прибор в электрическую сеть.
Характеристики:
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