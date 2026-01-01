Характеристики:
- мощность – 100w
- напряжение – AC110-220V 50/60Hz
- подсветка – LED 2х3 W (RGBW)
- управление – ручное/пульт ДУ
- площадь, кв.м – 60
- размер, см – 24х21х21
- вес, кг – 1,22
- применяемая жидкость – Disco Fog BUBBLE
Москва
Малая Семеновская 3с6
Sintez DF-B100 LED – генератор мыльных пузырей mini LED.
Мощное, профессиональное устройство для спецэффектов, будет незаменим в работе ди-джеев, в ночном клубе, на вечеринке и в театре. Прибор прост в эксплуатации и имеет безопасную конструкцию. Управление ручное. Эфективная работа на площади 60 кв.м.
Характеристики:
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