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Sintez DF-B100 LED генератор мыльных пузырей mini LED
Sintez DF-B100 LED генератор мыльных пузырей mini LED
Sintez DF-B100 LED генератор мыльных пузырей mini LED

Sintez DF-B100 LED генератор мыльных пузырей mini LED

Sintez
Артикул: NVF-8824

Sintez DF-B100 LED – генератор мыльных пузырей mini LED.

Мощное, профессиональное устройство для спецэффектов, будет незаменим в работе ди-джеев, в ночном клубе, на вечеринке и в театре. Прибор прост в эксплуатации и имеет безопасную конструкцию. Управление ручное. Эфективная работа на площади 60 кв.м.

Описание

Характеристики:

  • мощность – 100w
  • напряжение – AC110-220V 50/60Hz
  • подсветка – LED 2х3 W (RGBW)
  • управление – ручное/пульт ДУ
  • площадь, кв.м – 60
  • размер, см – 24х21х21
  • вес, кг – 1,22
  • применяемая жидкость – Disco Fog BUBBLE

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