Falcon Eyes SM-1200 генератор снега

Описание

Falcon Eyes SM-1200 - компактный генератор снега, который без сомнений расширит творческие возможности вашей студии. Генератор SM-1200 даст возможность снимать тематические снежные сцены, например, фотосъемка зимних коллекций одежды, новогодняя съемка, а также украсит любую детскую съемку или фотосъемку корпоративного мероприятия. Генератор снега создает эффект настоящего снегопада, что позволяет применять его в качестве спецэффекта зимнего времени года в любой фотостудии.

Генератор снега работает на специальной жидкости, использование жидкости абсолютно безопасно для кожи, одежды и отделки помещения (внимательно изучайте прилагаемую к жидкости инструкцию). Пользоваться генератором снега очень просто, достаточно налить в него жидкость и он сразу начнет выдувать большие хлопья снега. В комплекте пульт беспроводного дистанционного управления.