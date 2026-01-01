Nanlite PavoTube 6C аккумуляторная ручка NP-F550

Ручка обеспечивает приблизительно 70 минут автономной работы при 100% яркости и использовании батареи NP-F550.
Батарейный блок имеет стандартный винт ¼-дюйма и кабель USB-C для прямого подключения к PavoTube II 6C.
Время работы при 100% яркости - 70 минут
Время работы при 50% яркости - 2,5 часа
Время работы при 10% яркости - 4,8 часа
SmallRig 3018 адаптер аккумулятора NP-F Battery Adapter Plate Lite.
Адаптер SmallRig NP-F Battery Adapter Plate Lite 3018 позволяет увеличить время работы оборудования за счет использования аккумуляторов стандарта Sony NP-F большой емкости. Два разъёма питания 12В и 7,4В могут быть использованы для подключения самые разные устройства (камеры, внешние мониторы и т.п.).