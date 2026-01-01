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Nanlite PavoTube 6C аккумуляторная ручка NP-F550
Nanlite PavoTube 6C аккумуляторная ручка NP-F550

Nanlite PavoTube 6C аккумуляторная ручка NP-F550

Nanlite
Артикул: DAN-8893

Аккумуляторная ручка для осветителя Nanlite PavoTube 6C NP-F550.

Описание

Ручка обеспечивает приблизительно 70 минут автономной работы при 100% яркости и использовании батареи NP-F550.
Батарейный блок имеет стандартный винт ¼-дюйма и кабель USB-C для прямого подключения к PavoTube II 6C.
Время работы при 100% яркости - 70 минут
Время работы при 50% яркости - 2,5 часа
Время работы при 10% яркости - 4,8 часа

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