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Kupo 023 Midi Pro Stand легкая стойка

Kupo 023 Midi Pro Stand легкая стойка

Kupo
Артикул: NVF-9429

Kupo 023 Midi Pro Stand - легкая стойка для установки оборудования весом до 5 кг.

Стойка двухсекционная с тремя опорными ножками. Верхнее крепление 5/8'' (16мм) c резьбой болта 3/8”.

Описание

Характеристики:

  • диаметр ножки - 3/4''
  • длина в сложенном виде, см - 86
  • максимальная высота, см - 250
  • минимальная высота, см - 105
  • вес, кг - 1,4
  • диаметр основания, см - 109
  • допустимая нагрузка, кг - 5

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