Характеристики:
- диаметр ножки - 3/4''
- длина в сложенном виде, см - 86
- максимальная высота, см - 250
- минимальная высота, см - 105
- вес, кг - 1,4
- диаметр основания, см - 109
- допустимая нагрузка, кг - 5
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo 023 Midi Pro Stand - легкая стойка для установки оборудования весом до 5 кг.
Стойка двухсекционная с тремя опорными ножками. Верхнее крепление 5/8'' (16мм) c резьбой болта 3/8”.
Характеристики:
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Kupo GT-515B Gaffa Tape Black — тейп, который выполняет функцию держателя и используется для приклеивания в отрасли профессиональной фотографии, кино- и телеиндустрии и в сценической сфере.Он изготовлен из композитных материалов: натуральной резины и синтетической смолы, благодаря чему характеризуется превосходными начальным схватыванием и силой приклеивания при низких и высоких температурах. Скотч отличается самыми высокими показателями прочности на разрыв по сравнению со всеми остальными, а также характеризуется отличными параметрами возможности отрыва от поверхности, на которую он был приклеен и не оставляет следов. - Задняя сторона: ткань, покрытая полиэтиленом. - Клейкая сторона: основа из натуральной резины. - Жаропрочность: 80 градусов Цельсия / 180мин. Цвет: чёрный, ширина 48мм, длина 13.72 м
Адаптер для крепления светоформирующих насадок Bowens на приборы Forza 60/60B.
Kupo O34 Mini Kit Stand – легкая студийная стойка из алюминия для осветительного оборудования. Максимальная нагрузка – 4 кг. Высота варьирует от 66 до 236 см. Длина в сложенном виде – 66 см. Вес стойки – 1,0 кг.
Kupo CS40MKB 40" C Stand Kits Black – стандартная стойка в комплекте с головой и кронштейном 101 см. Модель оснащена одной сдвигаемой ножкой, которая позволяет адаптировать положение стойки на неровных поверхностях. Стойка изготовлена из стали и имеет черную порошковую окраску. Вес –9,19 кг. Максимальная высота – 323 см.
Kupo KCP260B Grip Head w/Hex Stud – держатель для студийного оборудования. Он состоит из двух алюминиевых дисков, соединяющихся с гексагональным штативом, разработанным для систем Convi и Super Viser Clamp.