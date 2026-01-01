Nanlite PJ-36 проекционная насадка байонет Bowens

Описание

Прибор обеспечивает непревзойденное качество света. В нем используются асферические линзы для устранения аберраций и минимизации искажений, а оптическое покрытие увеличивает яркость и точность цветовой температуры.

Для создания сложных световых эффектов проектор Forza оснащен внутренними рамками для фильтров Гобо и рамкой для цветных фильтров. Для контроля размера и формы источника света отдельно доступна 18-лепестковая диафрагма.

Прибор изготовлен из металла с нейлоновым покрытием в корпусе проектора, что сводит к минимуму нагревание, обеспечивая легкую, но крайне прочную конструкцию.

Проектор Forza поставляется в специальном защитном футляре.