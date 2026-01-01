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Godox WB400P аккумулятор для вспышек AD400Pro

Godox WB400P аккумулятор для вспышек AD400Pro

Godox
Артикул: DAN-4196

Аккумулятор Godox WB400P для вспышек AD400Pro.

Запасной литий-ионный аккумулятор для вспышки Godox AD400Pro. Обеспечивает до 380 импульсов на полной мощности. Время полного заряда - 2 часа. Напряжение - 21,6 В. Емкость - 2600 мАч.

Описание

Godox WB400P аккумулятор для вспышек AD400Pro

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