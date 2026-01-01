Godox S60 осветитель светодиодный фокусируемый

Описание

Асферическая оптическая линза осветителя S60 обеспечивает равномерное от центра до края световое пятно, которое можно точно позиционировать на объекте. Линза имеет высокое светопропускание и не изменяет цветовую температуру источника. Угол раскрытия светового потока изменяется от 6 до 55 градусов. Изменение угла раскрытия светового потока регулируется вращением диммера, расположенного на тыльной части корпуса осветителя. Рядом находится гнездо подключения питания.

Мощность светового потока регулируется плавно в диапазоне от 10 до 100 процентов с шагом 1 процент вращением диммера, расположенного на выносном блоке управления осветителя. Рядом находятся 4 рабочие кнопки для включения и настройки параметров осветителя, а также яркий цифровой ЖК-дисплей с подсветкой, на котором отображаются установленные режимы работы.

Благодаря встроенному Bluetooth модулю, можно дистанционно управлять параметрами прибора с помощью приложения для смартфона «Godox Light». Осветитель также совместим с пультом дистанционного управления RC-A6 (приобретается дополнительно) и поддерживает управление по стандарту DMX512.

Осветитель оснащен выносным блоком питания и управления, и может подключаться к стандартной сети переменного тока 100В~240В 50/60Гц. Блок питания и управления с аккумуляторной площадкой V-mount (аккумулятор в комплект не входит) позволяет осветителю также работать в автономном режиме как в студии, так и за ее пределами.

Характеристики: