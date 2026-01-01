GreenBean GBStand 219 cтойка-тренога для фото- видеостудии

Легкая и компактная четырехсекционная алюминиевая стойка с реверсивными ножками из прямоугольного профиля. Размер профиля ножек - 11х14 мм, диаметр секций стойки - 30, 26, 22, 19 мм. Зажимы стойки изготовлены из алюминиевого сплава.
Особенностью этих стоек является компактная конструкция и небольшой вес.
Для установки оборудования предусмотрено крепление 5/8" с винтом 3/8" и переходником на 1/4". В комплекте поставляется шаровая миниголова с винтом с резьбой 1/4", которая служит для установки цифровых фото- и видеокамер.
Характеристики:
- максимальная нагрузка - 3 кг
- количество секций - 4
- максимальная высота - 223 см
- минимальная высота - 64 см
- размах треноги - 120 см в окружности
- длина в сложенном виде - 65 см
- диаметр секций - 30/26/22/19 мм
- размер профиля ног - 11х14 мм
- установочные адаптеры - шаровая миниголовка с винтом 1/4" палец 5/8" с винтом 3/8"
- амортизация - нет
- материал стойки - алюминий
- тип ног - реверсивно складывающиеся
- зажимы-фиксаторы - винтовые
- материал фиксаторов - сталь, ABS пластик
- вес - 1,3 кг