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GreenBean GBStand 219 cтойка-тренога для фото- видеостудии
GreenBean GBStand 219 cтойка-тренога для фото- видеостудии
GreenBean GBStand 219 cтойка-тренога для фото- видеостудии
GreenBean GBStand 219 cтойка-тренога для фото- видеостудии

GreenBean GBStand 219 cтойка-тренога для фото- видеостудии

GreenBean
Артикул: DAN-3002

Стойка-треногадля фото-видеостудии GreenBean GBStand 219.

Компактная стойка-треногадля в сложенном виде - 65 см, имеет максимальную рабочую высоту 223 см и грузоподъемность до 3 кг.

Описание

Легкая и компактная четырехсекционная алюминиевая стойка с реверсивными ножками из прямоугольного профиля. Размер профиля ножек - 11х14 мм, диаметр секций стойки - 30, 26, 22, 19 мм. Зажимы стойки изготовлены из алюминиевого сплава.

Особенностью этих стоек является компактная конструкция и небольшой вес.

Для установки оборудования предусмотрено крепление 5/8" с винтом 3/8" и переходником на 1/4". В комплекте поставляется шаровая миниголова с винтом с резьбой 1/4", которая служит для установки цифровых фото- и видеокамер.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка - 3 кг
  • количество секций - 4
  • максимальная высота - 223 см
  • минимальная высота - 64 см
  • размах треноги - 120 см в окружности
  • длина в сложенном виде - 65 см
  • диаметр секций - 30/26/22/19 мм
  • размер профиля ног - 11х14 мм
  • установочные адаптеры - шаровая миниголовка с винтом 1/4" палец 5/8" с винтом 3/8"
  • амортизация - нет
  • материал стойки - алюминий
  • тип ног - реверсивно складывающиеся
  • зажимы-фиксаторы - винтовые
  • материал фиксаторов - сталь, ABS пластик
  • вес - 1,3 кг

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