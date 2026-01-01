GreenBean GBStand 219 cтойка-тренога для фото- видеостудии

Описание

Легкая и компактная четырехсекционная алюминиевая стойка с реверсивными ножками из прямоугольного профиля. Размер профиля ножек - 11х14 мм, диаметр секций стойки - 30, 26, 22, 19 мм. Зажимы стойки изготовлены из алюминиевого сплава.

Особенностью этих стоек является компактная конструкция и небольшой вес.

Для установки оборудования предусмотрено крепление 5/8" с винтом 3/8" и переходником на 1/4". В комплекте поставляется шаровая миниголова с винтом с резьбой 1/4", которая служит для установки цифровых фото- и видеокамер.

Характеристики: