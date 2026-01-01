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SmallRig 4087 зарядное устройство для аккумуляторов Sony NP-FZ100
SmallRig 4087 зарядное устройство для аккумуляторов Sony NP-FZ100
SmallRig 4087 зарядное устройство для аккумуляторов Sony NP-FZ100

SmallRig 4087 зарядное устройство для аккумуляторов Sony NP-FZ100

SmallRig
Артикул: OLE-3159

Зарядное устройство предназначено для зарядки одного или двух аккумуляторов NP-FZ100 или аналогичного такого типа.  На ЖК-дисплее в ближайшее время будут представлены основные параметры зарядки. Встроенный кабель USB-A и разъем USB-C позволяют подключать в качестве источника питания зарядное устройство смартфона/камеры, автомобильное зарядное устройство или внешний аккумулятор (Power Bank). Для настройки зарядки рекомендуется адаптер питания 5 В⎓2,1 А (в комплект не входит)

Описание

На ЖК-дисплее в первое время отображаются основные параметры зарядки: уровень заряда, текущий ток заряда (зависит от мощности источника питания), напряжение напряжения заряда, заряд, который получил аккумулятор при последнем подключении к зарядному устройству.

ВНИМАНИЕ! Нельзя использовать USB и вход Type-C одновременно.

Характеристики:

  • Совместимые модели аккумуляторов Sony  NP-FZ100
  • Вид аккумулятора NP-FZ100
  • Количество слотов  2 шт
  • Порты  USB, Type-C
  • Вход  5В/2.1A
  • Вход Type-C  5В/2.1A
  • Выход  8.4В/1000мА
  • Размеры  90 х 56 х 27 мм.
  • Вес  65 г

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