SmallRig 4087 зарядное устройство для аккумуляторов Sony NP-FZ100

На ЖК-дисплее в первое время отображаются основные параметры зарядки: уровень заряда, текущий ток заряда (зависит от мощности источника питания), напряжение напряжения заряда, заряд, который получил аккумулятор при последнем подключении к зарядному устройству.
ВНИМАНИЕ! Нельзя использовать USB и вход Type-C одновременно.
Характеристики:
- Совместимые модели аккумуляторов Sony NP-FZ100
- Вид аккумулятора NP-FZ100
- Количество слотов 2 шт
- Порты USB, Type-C
- Вход 5В/2.1A
- Вход Type-C 5В/2.1A
- Выход 8.4В/1000мА
- Размеры 90 х 56 х 27 мм.
- Вес 65 г