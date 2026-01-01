SmallRig 4087 зарядное устройство для аккумуляторов Sony NP-FZ100

Артикул: OLE-3159

Зарядное устройство предназначено для зарядки одного или двух аккумуляторов NP-FZ100 или аналогичного такого типа. На ЖК-дисплее в ближайшее время будут представлены основные параметры зарядки. Встроенный кабель USB-A и разъем USB-C позволяют подключать в качестве источника питания зарядное устройство смартфона/камеры, автомобильное зарядное устройство или внешний аккумулятор (Power Bank). Для настройки зарядки рекомендуется адаптер питания 5 В⎓2,1 А (в комплект не входит)