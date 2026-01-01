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Fotokvant LED-180 PB светодиодная панель с шторками 180 светодиодов
Fotokvant LED-180 PB светодиодная панель с шторками 180 светодиодов
Fotokvant LED-180 PB светодиодная панель с шторками 180 светодиодов
Fotokvant LED-180 PB светодиодная панель с шторками 180 светодиодов
Fotokvant LED-180 PB светодиодная панель с шторками 180 светодиодов

Fotokvant LED-180 PB светодиодная панель с шторками 180 светодиодов

Fotokvant
Артикул: DAN-3035

Светодиодная панель со шторками Fotokvant LED-180 PB на 180 светодиодов.

Компактный и легкий светодиодный осветитель совместим со всеми основными моделями фото- и видеокамер. Прибор укомплектован шторками. Прибор питается от аккумулятора для светодиодного накамерного осветителя, который в комплект не входит. Его и сетевой адаптер следует приобрести отдельно. Выходная мощность - 11,5W.

Описание

Осветитель представляет из себя плоский источник света с расположенными по всей площади 180 яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света. Яркость регулируются при помощи димера на задней панели. 

Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.

К камере прибор крепится с помощью холодного башмака с прижимной гайкой. Возможен наклон осветителя вперед и назад. Для регулировки направления светового потока прибор оснащен шторками.

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