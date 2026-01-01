Fotokvant LED-180 PB светодиодная панель с шторками 180 светодиодов

Описание

Осветитель представляет из себя плоский источник света с расположенными по всей площади 180 яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света. Яркость регулируются при помощи димера на задней панели.

Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.

К камере прибор крепится с помощью холодного башмака с прижимной гайкой. Возможен наклон осветителя вперед и назад. Для регулировки направления светового потока прибор оснащен шторками.