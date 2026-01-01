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Fotokvant L082 столик репроустановка для копирования с освещением
Fotokvant L082 столик репроустановка для копирования с освещением
Fotokvant L082 столик репроустановка для копирования с освещением
Fotokvant L082 столик репроустановка для копирования с освещением
Fotokvant L082 столик репроустановка для копирования с освещением
Fotokvant L082 столик репроустановка для копирования с освещением
Fotokvant L082 столик репроустановка для копирования с освещением
Fotokvant L082 столик репроустановка для копирования с освещением
Fotokvant L082 столик репроустановка для копирования с освещением
Fotokvant L082 столик репроустановка для копирования с освещением

Fotokvant L082 столик репроустановка для копирования с освещением

Fotokvant
Артикул: DAN-8614

Стол с вертикальной колонной и двумя осветителями предназначен для предметной и репросъемки. Камера размещается на колонне с возможностью регулирования высоты съемки. Конструкция комплекта позволяет выставить свет в зависимости от особенностей съемки. Можно использовать как с диодными, так и с галогеновыми лампами на цоколе Е27 (в комплект не входят и приобретаются отдельно). Максимальный вес камер для данной установки составляет - 4,5 кг.

Описание

Fotokvant L082 столик репроустановка для копирования с освещением обычно применяются при съемке книг, картин, а также исторических документов. С помощью колонны можно снять детали предмета не прибегая к помощи штатива. Лампочки освещения в комплект не входят.


Комплектация

  • Fotokvant L082 столик репроустановка - 1 шт
  • колонна оснащенная штативной площадкой Quick Release - 1 шт
  • источник освещения (лампочки в комплект не входят) - 2 шт
  • регулируемые держатели для освещения - 2 шт

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