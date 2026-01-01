Fotokvant L082 столик репроустановка для копирования с освещением обычно применяются при съемке книг, картин, а также исторических документов. С помощью колонны можно снять детали предмета не прибегая к помощи штатива. Лампочки освещения в комплект не входят.
Комплект импульсного света FST F-300 Novel Kit общей мощностью 900 Дж.
Идеальный комплект для работы как в домашней фотостудии, так и в профессиональной. С его помощью можно реализовать практически любые творческие задачи. Легко собирается и имеет сумку для хранения и переноски.