images
images
images
OffRoad ORT-31.3L пластиковый кейс с пылевлагозащитой IP67 463х372х182 мм
OffRoad ORT-31.3L пластиковый кейс с пылевлагозащитой IP67 463х372х182 мм
OffRoad ORT-31.3L пластиковый кейс с пылевлагозащитой IP67 463х372х182 мм

OffRoad ORT-31.3L пластиковый кейс с пылевлагозащитой IP67 463х372х182 мм

OffRoad
Артикул: DAN-3511

Пластиковый кейс OffRoad ORT-31.3L размер - 463х372х182 мм.

Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67, имеется клапан выравнивания давления. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер - 463х372х182 мм. Объем - 31,3 л.

Описание

Кейс оснащен ребрами жесткости для обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации. Фланцевое соединение с морозостойкой неопреновой прокладкой поддерживают его герметичность и дает возможность использовать при температурах от -40 градусов до +90 градусов. Износостойкие петли изготовлены из нержавеющей стали, что делает их более долговечными.

Замки-защелки надежно закрывают кейс и не позволяют ему открыться даже при сильных ударах и тряске. Отверстия-проушины с возможностью опломбирования или навесных замков исключают нежелательный доступ. Для переноски предусмотрена эргономичная и прочная ручка. 

Кейс поставляется в комплекте с ложементом из вспененного полипропилена, с кубической насечкой, позволяющий оперативно формировать ячейки под требуемый размер прибора или оборудования. 

Технические характеристики:

  • внутренний размер, мм - 463х372х182
  • глубина крышки/корпуса, мм - 40/142
  • материал - TSU-19 Resin
  • вес, кг - 3,66
  • объем, л - 31,3
  • диапазон температуры, С - -40~90
  • влагозащищенность - IP67

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant RAC-PCPC03 синхрокабель PC длина 0,3 м
Fotokvant RAC-PCPC03 синхрокабель PC длина 0,3 м
Fotokvant RAC-PCPC03 синхрокабель PC длина 0,3 м
Арт. DAN-1742
Fotokvant RAC-PCPC03 синхрокабель PC длина 0,3 м
Наличие
более 10 шт

Cинхрокабель Fotokvant RAC-PCPC03 длиной 0,3 м.

Синхрокабель предназначен для подключения и синхронизации вспышки без использования соединения горячий башмак.

450 ₽
В корзину
Datacolor SC200 SpyderCube фотошкала
Арт. NVF-5715
Datacolor SC200 SpyderCube фотошкала
Временно нет в наличии

Datacolor SC200 SpyderCube – фотошкала для регулировки баланса белого и экспозиции.

Имеет белое, 18% серое, черное поля, а также черную ловушку.

8 300 ₽
В корзину
Fotokvant L082 столик репроустановка для копирования с освещением
Fotokvant L082 столик репроустановка для копирования с освещением
Fotokvant L082 столик репроустановка для копирования с освещением
Арт. DAN-8614
Fotokvant L082 столик репроустановка для копирования с освещением
Наличие
более 10 шт

Стол с вертикальной колонной и двумя осветителями предназначен для предметной и репросъемки. Камера размещается на колонне с возможностью регулирования высоты съемки. Конструкция комплекта позволяет выставить свет в зависимости от особенностей съемки. Можно использовать как с диодными, так и с галогеновыми лампами на цоколе Е27 (в комплект не входят и приобретаются отдельно). Максимальный вес камер для данной установки составляет - 4,5 кг.

16 950 ₽
В корзину
OffRoad ORT-M534338 кейс транспортировочный Military объем 86 литров 53х43х38 см
OffRoad ORT-M534338 кейс транспортировочный Military объем 86 литров 53х43х38 см
OffRoad ORT-M534338 кейс транспортировочный Military объем 86 литров 53х43х38 см
Арт. NVF-8893
OffRoad ORT-M534338 кейс транспортировочный Military объем 86 литров 53х43х38 см
Наличие
более 10 шт

OffRoad ORT-M534338 – кейс транспортировочный Military обеспечивает полную защиту различного оборудования от ударов при перевозке и хранении.

Кейс может использоваться как корпус для обородования. Объем – 86 литров. Размер – 53х43х38 см.

35 115 ₽
В корзину

Видео

Софтбоксы для LED-панелей
Софтбоксы для LED-панелей
Лучшая палка для селфи – это друг
Лучшая палка для селфи – это друг
Семей Томацу
Семей Томацу
Настройка стедикама Golle Micro для экшен-камеры
Настройка стедикама Golle Micro для экшен-камеры
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.