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Falcon Eyes LFPB-3 kit комплект для макросъемки
Falcon Eyes LFPB-3 kit комплект для макросъемки

Falcon Eyes LFPB-3 kit комплект для макросъемки

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3461

Комплект для макросъемки Falcon Eyes LFPB-3 kit.

Комплект мощностью 450 Вт. Включает в себя три люминесцентные лампы по 150 Вт с цветовой температурой 5500 К, быстрораскладной фотобокс - 80х80х80 см, четыре фона, три софтбокса со съемными светорассеивателями и две металлические двухсекционные стойки. Для удобства транспортировки и хранения комплект упакован в сумку.

Описание

Комплект подходит для предметной съемки для сайта, каталога или буклета. Компактное оборудование удобно использовать не только в студийных или домашних условиях, но и на выезде. 

Быстрораскладной фотобокс размером 80х80х80 см из светопропускающей белой ткани дает возможность бестеневого освещения объекта. Схему освещения можно выстраивать на базе трех источников постоянного света - двух софтбоксов на стойках и одного, размещаемого сверху на фотобоксе.

Складные софтбоксы с серебристой фактурной внутренней поверхностью и полупрозрачными светорассеивателями дают равномерно распределенный световой поток. Размеры софтбоксов - 50х70 см. 

Люминесцентные лампы – энергосберегающий источник постоянного света. В комплект входят лампы (150 Вт, Е27) с цветовой температурой 5500 К, эквивалентной прямому полуденному солнечному свету. 

Двухсекционные стойки со стальными несущими элементами выдвигаются на высоту до 68 см. Секции фиксируются винтовыми зажимами. Крепежный наконечник диаметром 5/8" снабжен винтом с резьбой 1/4", что позволяет использовать стойку для установки других устройств весом до 0,8 кг.

Для хранения и транспортировки комплекта служит сумка из износостойкого полиэстера Oxford.

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