Табуретка-стремянка легко может быть окрашена в любой цвет краской по дереву.
Максимальные размеры табуретки:
- нижней ступеньки - 40х13 см
- верхней ступеньки - 36х24 см
- общая высота - 50 см
- высота нижней ступеньки - 24 см
- вес - 3,7 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant БА-01 табуретка-стремянка. Простой и незаменимый аксессуар в студии, где много высокого оборудования и высокие потолки. Каркас выполнен из массива дерева, ступеньки из клееных деревянных брусков. Натуральный цвет сосны, не окрашена.
Табуретка-стремянка легко может быть окрашена в любой цвет краской по дереву.
Максимальные размеры табуретки:
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