Fotokvant БА-01 табуретка-стремянка

Арт. DAN-9442

до конца распродажи 6 дн, 6 ч

Хлопушка для съемки видео акриловая черная. В комплекте с кинохлопушкой белый специальный маркер для хлопушки и небольшая губка. Предназанчена для маркировки сцен и дублей для последующего монтажа видео. Также производит характерный щелчок, что позволяет проще монтировать звук. Размер 20х30 см. Поставляется со стираемым маркером и подушечкой для очистки от записей.