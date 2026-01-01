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Хит
Fotokvant БА-01 табуретка-стремянка
Fotokvant БА-01 табуретка-стремянка
Fotokvant БА-01 табуретка-стремянка
Fotokvant БА-01 табуретка-стремянка
Fotokvant БА-01 табуретка-стремянка

Fotokvant БА-01 табуретка-стремянка

Fotokvant
Артикул: DAN-9274

Fotokvant БА-01 табуретка-стремянка. Простой и незаменимый аксессуар в студии, где много высокого оборудования и высокие потолки. Каркас выполнен из массива дерева, ступеньки из клееных деревянных брусков. Натуральный цвет сосны, не окрашена. 

Описание

Табуретка-стремянка легко может быть окрашена в любой цвет краской по дереву.
Максимальные размеры табуретки:

  • нижней ступеньки - 40х13 см
  • верхней ступеньки - 36х24 см
  • общая высота - 50 см
  • высота нижней ступеньки - 24 см
  • вес - 3,7 кг


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