Артикул: MTG-1376

Fotokvant SNA-RC12020 поворотный стол 120 см для 3D-съемки до 500 кг.

Стол поворотный автоматизированный размером 1,2 метра с большой грузоподъемностью до 500 кг. Возможность регулировки с помощью ПДУ скорости поворота от 10 до 37 секунд за оборот.