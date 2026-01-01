PhotoMechanics RD-120 WiFi поворотный стол для предметной съемки

Описание

Платформа имеет сварную стальную раму, что делает конструкцию мощной, жесткой и надежной. Все детали привода выполнены из металла (стали и алюминия). Столешница поворотного стола для 3D-фото покрыта акрилом (оргстеклом).

Фотосъемка полностью автоматизирована. Управление платформой и фотоаппаратом осуществляется через программу Photo3D Studio. Процесс съемки полностью повторяет съемку с использованием других поворотных столов и платформ Photomechanics.

Поддерживаемые фотокамеры: