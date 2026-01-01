PhotoMechanics RD-120 WiFi поворотный стол для предметной съемки

Платформа имеет сварную стальную раму, что делает конструкцию мощной, жесткой и надежной. Все детали привода выполнены из металла (стали и алюминия). Столешница поворотного стола для 3D-фото покрыта акрилом (оргстеклом).
Фотосъемка полностью автоматизирована. Управление платформой и фотоаппаратом осуществляется через программу Photo3D Studio. Процесс съемки полностью повторяет съемку с использованием других поворотных столов и платформ Photomechanics.
Поддерживаемые фотокамеры:
- Canon EOS 1D C, 1DX, 1D Mark II, 1D Mark II N, 1Ds Mark II, 1D Mark III, 1Ds Mark III, 1D Mark IV, 5D Mark II, 5D Mark III, 5D, 6D, 7D, 20D, 30D, 40D, 50D, 60D, 60Da, 70D, 100D, 400D, 350D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 1000D, 1100D, любые другие зеркальные камеры Canon.
- Pentax K-5, K-7, K10D, K20D, K-r, K100D, K110D, K200D.
- Nikon D3100, D3200, D5100, D5200, D7000, D7100, D300s, D300, D600, D700, D800, D800E, D80, D90, D3S, D3X, D4, любые другие зеркальные камеры Nikon.
- Samsung GX-10.