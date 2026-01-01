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PhotoMechanics S-120 Base 3D-фотостудия

PhotoMechanics S-120 Base 3D-фотостудия

PhotoMechanics
Артикул: NVF-7261

Модульная 3D-фотостудия для интернет-магазинов PhotoMechanics S-120 Base.

Базовый модуль для 360-градусной съемки крупных объектов.

Описание

Студия спроектирована так, чтобы занимать минимум места в офисе или на складе. Для размещения студии потребуется площадка 2,5x2,5 метра. Вместе с тем, студия очень надежна, все части изготовлены из стали, их сложно согнуть или сломать.

Конструкция базового модуля выполнена из стали, отличается повышенной прочностью и оснащена 6-ю промышленными роликами, которые позволяют передвигать или транспортировать фотостудию, не разбирая ee.

Несомненным плюсом является совместимость с другими модулями. Базовый модуль может быть использован в различных комбинациях с другими модулями Photomechanics.

Комплектация

  • Поворотная платформа RD-120 - 1 шт.
  • Белый фон - 1 шт.

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