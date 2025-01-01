Fotokvant SD.3.600 поворотный стол большой грузоподъемности для фотосъемки и флешроликов

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant SD.3.600 – автоматический поворотный стол с электроприводом для видеосъемки и 3D-сканирования предметов во вращении.
Модель отличается мягким плавным ходом, без колебаний, поэтому возможна съемка даже жидкости в прозрачных сосудах. Диаметр столешницы, см – 60. Комплектуется кругом из МДФ.
Поворотный стол представляет из себя вращающийся диск на неподвижной основе. Диск крепится на центральной оси, а нагрузка распределяется на три опорных ролика, расположенные под диском по его периметру. Внутри корпуса смонтирован электропривод одним ведущим роликом, трансформатор питания и ШИМ-контроллер для управления скоростью вращения диска.
Поворотные столы SC наиболее удобны для 3D-сканирования и видеосъемки крупных и мелких предметов, а также людей.
Столы изготавливаются под заказ. Время выполнения – 10 дней с момента оплаты.
Характеристики:
Скорость вращения поворотного стола изменяется переключателем напряжения на блоке питания, который имеет несколько фиксированных скоростей. Время одного оборота зависит от напряжения, которое установливается пользователем на блоке питания.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов