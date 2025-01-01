Fotokvant SD.3.600 поворотный стол большой грузоподъемности для фотосъемки и флешроликов

Описание

Поворотный стол представляет из себя вращающийся диск на неподвижной основе. Диск крепится на центральной оси, а нагрузка распределяется на три опорных ролика, расположенные под диском по его периметру. Внутри корпуса смонтирован электропривод одним ведущим роликом, трансформатор питания и ШИМ-контроллер для управления скоростью вращения диска.

Поворотные столы SC наиболее удобны для 3D-сканирования и видеосъемки крупных и мелких предметов, а также людей.

Столы изготавливаются под заказ. Время выполнения – 10 дней с момента оплаты.

Характеристики:

номинальное напряжение – 176–264 В

потребляемая мощность – 20 Вт

вес устройства, кг – 10

момент – 12 N/метр

минимальное время одного оборота, с – 15

максимальное время одного оборота, с – 87

максимальная нагрузка в центре, кг – 60

шумность – 30-50 дБ

Скорость вращения поворотного стола изменяется переключателем напряжения на блоке питания, который имеет несколько фиксированных скоростей. Время одного оборота зависит от напряжения, которое установливается пользователем на блоке питания.