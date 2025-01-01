images
Fotokvant SD.3.600 поворотный стол большой грузоподъемности для фотосъемки и флешроликов

Fotokvant
Артикул: NVF-3138

Fotokvant SD.3.600 – автоматический поворотный стол с электроприводом для видеосъемки и 3D-сканирования предметов во вращении.

Модель отличается мягким плавным ходом, без колебаний, поэтому возможна съемка даже жидкости в прозрачных сосудах. Диаметр столешницы, см – 60. Комплектуется кругом из МДФ.

Описание

Поворотный стол представляет из себя вращающийся диск на неподвижной основе. Диск крепится на центральной оси, а нагрузка распределяется на три опорных ролика, расположенные под диском по его периметру. Внутри корпуса смонтирован электропривод одним ведущим роликом, трансформатор питания и ШИМ-контроллер для управления скоростью вращения диска.

Поворотные столы SC наиболее удобны для 3D-сканирования и видеосъемки крупных и мелких предметов, а также людей.

Столы изготавливаются под заказ. Время выполнения – 10 дней с момента оплаты.

Характеристики:

  • номинальное напряжение – 176–264 В 
  • потребляемая мощность – 20 Вт 
  • вес устройства, кг – 10
  • момент – 12 N/метр 
  • минимальное время одного оборота, с – 15
  • максимальное время одного оборота, с – 87
  • максимальная нагрузка в центре, кг – 60
  • шумность – 30-50 дБ

Скорость вращения поворотного стола изменяется переключателем напряжения на блоке питания, который имеет несколько фиксированных скоростей. Время одного оборота зависит от напряжения, которое установливается пользователем на блоке питания.

  • 12 V – 15 с
  • 9 V – 20 с
  • 7,5 V – 25 с
  • 6 V – 35 с
  • 4,5 V – 50 с
  • 3 V – 87 с

Комплектация

  • Поворотный стол SD.
  • Сетевой блок питания (адаптер) с кабелем 1,5 м.
  • Белый круг МДФ либо фанерный круг, накрытый белым пластиком.
  • Паспорт.

