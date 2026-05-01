«Славич» – легендарная российская фотобумага и химия для аналоговой печати

«Славич» – это бренд с богатой историей, один из флагманов советской и российской фотохимической промышленности. Для многих фотографов старшего поколения и современных ценителей аналоговой фотографии название «Славич» до сих пор является символом качественной и доступной черно-белой печати. Сегодня продукция бренда – это связующее звено между богатыми традициями отечественной фотошколы и запросами современных энтузиастов, ценящих «живой», аналоговый процесс создания отпечатка.

В интернет-магазине photogora.ru представлен основной ассортимент продукции «Славич» для традиционной фотопечати:

Черно-белая фотобумага «Унибром 160 БП» – бумага общего назначения на баритованной основе, доступная в популярных форматах (10х15, 18х24, 24х30 см), различной фактуры (глянцевая, матовая) и контрастности;

Наборы для домашней печати – готовые комплекты для начинающих, включающие всё необходимое: фотобумагу, проявитель, закрепитель, ванночки, пинцет и инструкцию.

Почему фотографы выбирают «Славич» сегодня:

✓ Доступная цена – позволяет экспериментировать и печатать без опасения испортить дорогой материал;

✓ Знакомая предсказуемость – для тех, кто привык к классическим материалам и стабильному результату;

✓ Наличие в рознице – «Славич» – один из немногих бюджетных брендов, который ещё можно найти в магазинах;

✓ Полный цикл – возможность купить и бумагу, и химию, и простые аксессуары в одном месте.

