«Славич» – легендарная российская фотобумага и химия для аналоговой печати

«Славич» – это бренд с богатой историей, один из флагманов советской и российской фотохимической промышленности. Для многих фотографов старшего поколения и современных ценителей аналоговой фотографии название «Славич» до сих пор является символом качественной и доступной черно-белой печати. Сегодня продукция бренда – это связующее звено между богатыми традициями отечественной фотошколы и запросами современных энтузиастов, ценящих «живой», аналоговый процесс создания отпечатка.

В интернет-магазине photogora.ru представлен основной ассортимент продукции «Славич» для традиционной фотопечати:

  • Черно-белая фотобумага «Унибром 160 БП» – бумага общего назначения на баритованной основе, доступная в популярных форматах (10х15, 18х24, 24х30 см), различной фактуры (глянцевая, матовая) и контрастности;
  • Наборы для домашней печати – готовые комплекты для начинающих, включающие всё необходимое: фотобумагу, проявитель, закрепитель, ванночки, пинцет и инструкцию.

Почему фотографы выбирают «Славич» сегодня:
Доступная цена – позволяет экспериментировать и печатать без опасения испортить дорогой материал;
Знакомая предсказуемость – для тех, кто привык к классическим материалам и стабильному результату;
Наличие в рознице – «Славич» – один из немногих бюджетных брендов, который ещё можно найти в магазинах;
Полный цикл – возможность купить и бумагу, и химию, и простые аксессуары в одном месте.

Как купить продукцию «Славич» в photogora.ru?
Вы можете заказать фотобумагу, химию или набор для печати с доставкой по Москве и всей России или забрать их самостоятельно из нашего магазина на Малой Семёновской. Если вы только начинаете знакомство с аналоговой печатью – обратитесь к нам за консультацией. Мы поможем подобрать бумагу и реактивы для ваших первых отпечатков.

Славич &quot;Унибром 160 БП&quot; фотобумага 18х24/25 л тонкая гладкая матовая нормальная
Славич "Унибром 160 БП" фотобумага 18х24/25 л тонкая гладкая матовая нормальная
в наличии 1-3 шт

Черно-белая бумага размером 18 х 24 см общего назначения выпускается на баритованной основе. Нормальная контрастность. Предназначена для получения фотоотпечатков в художественной и любительской фотографии контактным и проекционным методами печати.

4 100 ₽
Славич "Унибром 160 БП" фотобумага 10х15/25 л тонкая гладкая глянцевая полумягкая
Славич "Унибром 160 БП" фотобумага 10х15/25 л тонкая гладкая глянцевая полумягкая
в наличии 4-10 шт

Фотобумага «Унибром 160 БП» общего назначения для контактной и проекционной печати.

1 500 ₽
Славич "Унибром 160 БП" фотобумага 10х15/25 л тонкая гладкая матовая нормальная
Славич "Унибром 160 БП" фотобумага 10х15/25 л тонкая гладкая матовая нормальная
в наличии 1-3 шт

Фотобумага «Унибром 160 БП» общего назначения для контактной и проекционной печати.

1 320 ₽
Славич "Унибром 160 БП" фотобумага 24х30/25 л тонкая гладкая матовая нормальная
Славич "Унибром 160 БП" фотобумага 24х30/25 л тонкая гладкая матовая нормальная
в наличии 1-3 шт

Фотобумага «Унибром 160 БП» общего назначения для контактной и проекционной печати.

4 870 ₽
Славич Набор для печати черно-белой фотографии "желтый"
Славич Набор для печати черно-белой фотографии "желтый"
в наличии 4-10 шт

Славич Набор для печати черно-белой фотографии "желтый". 

Набор для приготовления 0,5 литра проявителя, 0,5 литра фиксажа и последующей печати черно-белых снимков на фотобумаге. Состоит из 3-х ванночек, проявителя, закрепителя (фиксажа), фотобумаги , защитных перчаток и пинцета. Инструкция в комплекте.  

4 400 ₽
