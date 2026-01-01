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-10 %
Godox WL8P светодиодный осветитель для подводной съемки
Godox WL8P светодиодный осветитель для подводной съемки
Godox WL8P светодиодный осветитель для подводной съемки
Godox WL8P светодиодный осветитель для подводной съемки
Godox WL8P светодиодный осветитель для подводной съемки
Godox WL8P светодиодный осветитель для подводной съемки
Godox WL8P светодиодный осветитель для подводной съемки
Godox WL8P светодиодный осветитель для подводной съемки
Godox WL8P светодиодный осветитель для подводной съемки
Godox WL8P светодиодный осветитель для подводной съемки

Godox WL8P светодиодный осветитель для подводной съемки

Godox
Артикул: DAN-8727

Светолиодный водонепроницаемый осветитель Godox WL8P имеет металический корпус, маленький и удобный размер, подойдет не только для подводной съемки, но так же удобен для съемок на ходу в самых тяжелых погодных условиях, обладает отличной производительностью, имеет большую мощность и высокую цветопередачу, поддерживает функцию регулировки цветовой температуры.

Описание

Светодиодный водонепроницаемый осветитель Godox WL8P открывает новые горизонты творчества, упрощая съемку в различных погодных условиях, на суше и даже под водой. Благодаря своим карманным размерам, металическому корпусу, позволяет брать с собой осветитель куда угодно, его мощность, цветопередача, функция регулировки цветовой температуры делает данное устройство униыерсальным. и вы сможете реализовать все свои творческие идеи.

Характеристики:

  • Водонепроницаемость до 10м под водой.
  • 0% до 1005 регулировка яркости.
  • Размеры - 11х5,7х3,25 см.
  • Вес - 263 г.
  • 1/4" монтажное отверстие.
  • CRI 96+.
  • TLCI 97+.
  • Цветовая температура регулируется в диапазоне от 2700К до 8500К.
  • 8 встроенных световых спецэффектов с 3 уровнями интенсивности: "фейерверк", "свеча", "вспышка", "молния", "огонь", "сломанная лампа", "тв", "мощный свет".
  • С помощью приложения Godox Light управление осветителем WL8P и регулировка яркости, цветовой температуры, спецэффектов.
  • Аккумулятор емкостью 2900 мАч.
  • Работа до 1 часа (100% мощность).

Комплектация:

  • WL8P - 1 шт.
  • Рассеиватель - 1 шт.
  • Крепление для холодного башмака - 1 шт.
  • Чехол - 1 шт.
  • Кабель USB Type-C - 1 шт.

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