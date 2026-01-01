Godox WL8P светодиодный осветитель для подводной съемки

Описание

Светодиодный водонепроницаемый осветитель Godox WL8P открывает новые горизонты творчества, упрощая съемку в различных погодных условиях, на суше и даже под водой. Благодаря своим карманным размерам, металическому корпусу, позволяет брать с собой осветитель куда угодно, его мощность, цветопередача, функция регулировки цветовой температуры делает данное устройство униыерсальным. и вы сможете реализовать все свои творческие идеи.

Характеристики:

Водонепроницаемость до 10м под водой.

0% до 1005 регулировка яркости.

Размеры - 11х5,7х3,25 см.

Вес - 263 г.

1/4" монтажное отверстие.

CRI 96+.

TLCI 97+.

Цветовая температура регулируется в диапазоне от 2700К до 8500К.

8 встроенных световых спецэффектов с 3 уровнями интенсивности: "фейерверк", "свеча", "вспышка", "молния", "огонь", "сломанная лампа", "тв", "мощный свет".



С помощью приложения Godox Light управление осветителем WL8P и регулировка яркости, цветовой температуры, спецэффектов.

Аккумулятор емкостью 2900 мАч.

Работа до 1 часа (100% мощность).

Комплектация: