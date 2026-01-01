Godox WL8P светодиодный осветитель для подводной съемки

Светодиодный водонепроницаемый осветитель Godox WL8P открывает новые горизонты творчества, упрощая съемку в различных погодных условиях, на суше и даже под водой. Благодаря своим карманным размерам, металическому корпусу, позволяет брать с собой осветитель куда угодно, его мощность, цветопередача, функция регулировки цветовой температуры делает данное устройство униыерсальным. и вы сможете реализовать все свои творческие идеи.
Характеристики:
- Водонепроницаемость до 10м под водой.
- 0% до 1005 регулировка яркости.
- Размеры - 11х5,7х3,25 см.
- Вес - 263 г.
- 1/4" монтажное отверстие.
- CRI 96+.
- TLCI 97+.
- Цветовая температура регулируется в диапазоне от 2700К до 8500К.
- 8 встроенных световых спецэффектов с 3 уровнями интенсивности: "фейерверк", "свеча", "вспышка", "молния", "огонь", "сломанная лампа", "тв", "мощный свет".
- С помощью приложения Godox Light управление осветителем WL8P и регулировка яркости, цветовой температуры, спецэффектов.
- Аккумулятор емкостью 2900 мАч.
- Работа до 1 часа (100% мощность).
Комплектация:
- WL8P - 1 шт.
- Рассеиватель - 1 шт.
- Крепление для холодного башмака - 1 шт.
- Чехол - 1 шт.
- Кабель USB Type-C - 1 шт.