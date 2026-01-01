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Film World 5207 Color negative ISO 250D 135-36 ECN-2 фотопленка

Film World 5207 Color negative ISO 250D 135-36 ECN-2 фотопленка

Film World
Артикул: DAN-9600

Film World 5207 – цветная негативная фотопленка 135 формата, светочувствительность ISO 250, сбалансирована для дневного света (D - Daylight, 5500К). Данная пленка сделана из кинопленки Kodak VISION3 250D 5207, которая просто нарезана по 36 кадров из больших бобин и упакована в стандартные катушки для фотокамер. Пленка обладает уникальной «кинематографической» цветопередачей и очень широким динамическим диапазоном, что дает простор для постобработки. Низкая зернистость в тенях – еще одно достоинство пленок серии VISION3.

Описание

Film World 5207 Color negative ISO 250D 135-36 ECN-2 фотопленка

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