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Fotokvant Enlager F405 фотоувеличитель
Fotokvant Enlager F405 фотоувеличитель
Fotokvant Enlager F405 фотоувеличитель
Fotokvant Enlager F405 фотоувеличитель
Fotokvant Enlager F405 фотоувеличитель

Fotokvant Enlager F405 фотоувеличитель

Fotokvant
Артикул: DAN-9444

Среднеформатный фотоувеличитель Fotokvant Enlager F405 предназначен для проекционной фотопечати с фотоплёнок тип 120 и 35 мм на фотобумагу.

Описание

Фотоувеличитель Fotokvant Enlager F405 представляет собой настольный проекционный аппарат с ручной наводкой на резкость с питание от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжение 220 В
Фотоувеличитель предназначен для получения черно-белых или цветных отпечатков с негативов, полученных на черно-белой или цветной фотоплёнке ТИП 120 или 35 мм.


Технические характеристики:

Байонет крепления объектива – М39 (приобретается отдельно)

Мощность лампы 100-150 Вт цвет: матовая, цоколь Е-27 (приобретается отдельно)

Размер (д/ш/в) 720 х 320 х 320мм

Размер экрана - 480 х 400 мм

Вес 5,5 кг

Комплектация

  • Экран (стол) - 1шт.
  • Стойка с подъемным механизмом – 1 шт.
  • Негативодержатель – 1 шт
  • Конденсор – 1шт

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