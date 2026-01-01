Fotokvant Enlager F405 фотоувеличитель

Описание

Фотоувеличитель Fotokvant Enlager F405 представляет собой настольный проекционный аппарат с ручной наводкой на резкость с питание от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжение 220 В

Фотоувеличитель предназначен для получения черно-белых или цветных отпечатков с негативов, полученных на черно-белой или цветной фотоплёнке ТИП 120 или 35 мм.



Технические характеристики:



Байонет крепления объектива – М39 (приобретается отдельно)

Мощность лампы 100-150 Вт цвет: матовая, цоколь Е-27 (приобретается отдельно)

Размер (д/ш/в) 720 х 320 х 320мм

Размер экрана - 480 х 400 мм

Вес 5,5 кг