FST SML-032 селфи-лампа черная

Описание

Селфи-лампа SML-032 позволяет делать качественные фотографии в любом месте (например, в плохо освещенных помещениях) в любое время суток (как вечером, так и в яркий солнечный день напротив Солнца). Три цветовых режима - белый (5500К), теплый (3200К) и смешанный (4400К), а также цвета RGB – красный, зеленый и синий. Есть возможность как установить на смартфон при помощи прищепки, так и прикрепить на другую поверхность, моделируя световой рисунок, получаемый на фото, изменяя угол наклона лампы (± 45 град.). В комплекте есть два объектива (широкоугольный и макро), существенно расширяющие возможности съемки. Подзарядка осуществляется при помощи кабеля USB, который также идет в комплекте, и PowerBank.

Характеристики: