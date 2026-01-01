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FST SML-032 селфи-лампа черная
FST SML-032 селфи-лампа черная
FST SML-032 селфи-лампа черная

FST SML-032 селфи-лампа черная

FST
Артикул: MTG-0194

Светодиодная компактная кольцевая лампа.

Подходит для всех видов смартфонов. Имеет небольшие размеры (17x7,5 см), позволяет делать качественные фото в любом месте в любое время суток. Интуитивно простое управление мощностью и цветовой температурой лампы. Мощность - 4 Вт x 5. Шесть цветовых режимов - белый, теплый и смешанный, красный, зеленый и синий. Угол наклона лампы - ± 45 град. В комплекте два объектива: широкоугольный и макро. Подзарядка при помощи кабеля USB (идет в комплекте). Вес - 0,3 кг.

Описание

Селфи-лампа SML-032 позволяет делать качественные фотографии в любом месте (например, в плохо освещенных помещениях) в любое время суток (как вечером, так и в яркий солнечный день напротив Солнца). Три цветовых режима - белый (5500К), теплый (3200К) и смешанный (4400К), а также цвета RGB – красный, зеленый и синий. Есть возможность как установить на смартфон при помощи прищепки, так и прикрепить на другую поверхность, моделируя световой рисунок, получаемый на фото, изменяя угол наклона лампы (± 45 град.). В комплекте есть два объектива (широкоугольный и макро), существенно расширяющие возможности съемки. Подзарядка осуществляется при помощи кабеля USB, который также идет в комплекте, и PowerBank.

Характеристики:

  • мощность - 4 Вт x 5
  • цветовая температура - 5500 K (белый), 4400 K (смешанный), 3200 K (теплый), RGB
  • угол наклона лампы - ± 45 град.
  • размер - 17х7,5 см

Комплектация

  • Сэлфи-лампа - 1 шт.
  • Мягкий чехол - 1 шт.
  • Кабель USB - 1 шт.
  • Объектив широкоугольный - 1 шт.
  • Макрообъектив - 1 шт.
  • Инструкция на русском языке - 1 шт.

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