Артикул: OLE-1126

Адаптер для крепления на штативы или моноподы с интерфейсом GoPro Fujimi GP TM14.

Адаптер для крепления на штативы или моноподы с интерфейсом GoPro устройств с резьбой 1/4 дюйма. Размер 22x31 мм. Совместим с камерами GoPro GoPro HERO, HERO2, HERO3, HERO3+, HERO4 и другими.