Fujimi GP TM14 адаптер для крепления на штативы или моноподы с интерфейсом GoPro

Винт Fotokvant FLH-70 для студийного оборудования. Металлический винт со стандартной резьбой 1/4". Длина резьбы - 25 мм. Рекомендуется использовать с гайкой FLH-71.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
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Адаптер для крепления на штативы или моноподы с интерфейсом GoPro устройств с резьбой 1/4 дюйма. Размер 22x31 мм. Совместим с камерами GoPro GoPro HERO, HERO2, HERO3, HERO3+, HERO4 и другими.
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Винт Fotokvant FLH-70 для студийного оборудования. Металлический винт со стандартной резьбой 1/4". Длина резьбы - 25 мм. Рекомендуется использовать с гайкой FLH-71.
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