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Fujimi GP TM14 адаптер для крепления на штативы или моноподы с интерфейсом GoPro

Fujimi GP TM14 адаптер для крепления на штативы или моноподы с интерфейсом GoPro

Fujimi
Артикул: OLE-1126

Адаптер для крепления на штативы или моноподы с интерфейсом GoPro Fujimi GP TM14.

Адаптер для крепления на штативы или моноподы с интерфейсом GoPro устройств с резьбой 1/4 дюйма. Размер 22x31 мм. Совместим с камерами GoPro GoPro HERO, HERO2, HERO3, HERO3+, HERO4 и другими.

Описание

Fujimi GP TM14 адаптер для крепления на штативы или моноподы с интерфейсом GoPro

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