Fotokvant LED-8A RING Black светодиодное селфи-кольцо с аккумулятором диаметр 80 мм черный

Характеристики:
- цветовая температура - 5700 К
- яркость - 480-530 Лм
- емкость аккумулятора - 710 mAh
- вес - 59 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Светодиодное селфи-кольцо диаметром 80 мм Fotokvant LED-8 RING.
Светодиодное селфи-кольцо устанавливается на смартфон и создает мягкую подсветку при съемке автопортрета. Кольцо крепится на смартфон с помощью зажима-прищепки, имеет диаметр 80 мм и емкость батареи 710 mAh. Изготовлено из АВС-пластика. Цвет - черный.
Характеристики:
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Софтбокс Falcon Eyes StrobMaster 60 с держателем для накамерной вспышки. Быстроскладной софтбокс (октобокс) зонтичного типа для использования с накамерными фотовспышками вне камеры. Диаметр - 60 см. Спицы металопластиковые. В комплекте сменное кольцо-адаптер с держателем для накамерной вспышки, два диффузора и чехол.
Fotokvant Tape-07 Khaki – водонепроницаемая клейкая лента камуфляжного цвета опавшая листва.
Клейкая лента на основе нетканого натурального латекса. Устойчива к воздействию влаги и высоких температур. Идеально подходит для крепления оборудования в студии и на пленэре. Лента прочная, после снятия на поверхности не остается следов. Длина – 4,5 м; ширина – 5 см. Может быть использована повторно. Цвет – опавшая листва.