Fotokvant LED-8A RING Black светодиодное селфи-кольцо с аккумулятором диаметр 80 мм черный

Арт. NVF-9068

Fotokvant Tape-07 Khaki – водонепроницаемая клейкая лента камуфляжного цвета опавшая листва.

Клейкая лента на основе нетканого натурального латекса. Устойчива к воздействию влаги и высоких температур. Идеально подходит для крепления оборудования в студии и на пленэре. Лента прочная, после снятия на поверхности не остается следов. Длина – 4,5 м; ширина – 5 см. Может быть использована повторно. Цвет – опавшая листва.