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Fotokvant TM-04B+SM-CL3 настольный штатив с держателем для смартфона
Fotokvant TM-04B+SM-CL3 настольный штатив с держателем для смартфона

Fotokvant TM-04B+SM-CL3 настольный штатив с держателем для смартфона

Fotokvant
Артикул: DAN-3042

Настольный штатив Fotokvant TM-04B с держателем для смартфона SM-CL3.

Мини-штатив с шаровой головой (черный) для установки DSLR, видеокамеры или смартфона. Максимальная нагрузка до 2,5 кг. Рабочая высота - 16 см. Имеет крепление на голове - 1/4 дюйма.

Описание

Штатив с шаровой головой, изготовленный из авиационного алюминия и ABS-пластика. Используется, как настольный или переносной штатив.

Ножки на внешней стороне закруглены, в сложенном состоянии его удобно носить даже в кармане. Применяется с DSLR или видеокамерами среднего размера, также его можно использовать, как ручной монопод, для крепления выносной вспышки, светодиодной панели или других аксессуаров.

Характеристики:

  • длина в сложенном состоянии, см - 23
  • вес, г - 250
  • материал - алюминий и ABS-пластик

В комплекте поставки также есть держатель для смартфона Fotokvant SM-CL3. Держатель имеет два разъема 1/4'' для установки на штатив или селфи-палку. Две защитные подушки надежно закрепят ваше устройство. Держатель также можно использовать самостоятельно, без установки на штатив. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 5,6 до 8,4 см.

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