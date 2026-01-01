Fotokvant TM-04B+SM-CL3 настольный штатив с держателем для смартфона

Описание

Штатив с шаровой головой, изготовленный из авиационного алюминия и ABS-пластика. Используется, как настольный или переносной штатив.

Ножки на внешней стороне закруглены, в сложенном состоянии его удобно носить даже в кармане. Применяется с DSLR или видеокамерами среднего размера, также его можно использовать, как ручной монопод, для крепления выносной вспышки, светодиодной панели или других аксессуаров.

Характеристики:

длина в сложенном состоянии, см - 23

вес, г - 250

материал - алюминий и ABS-пластик

В комплекте поставки также есть держатель для смартфона Fotokvant SM-CL3. Держатель имеет два разъема 1/4'' для установки на штатив или селфи-палку. Две защитные подушки надежно закрепят ваше устройство. Держатель также можно использовать самостоятельно, без установки на штатив. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 5,6 до 8,4 см.