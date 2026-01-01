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Fotokvant LED-3 комплект света
Fotokvant LED-3 комплект света
Fotokvant LED-3 комплект света
Fotokvant LED-3 комплект света
Fotokvant LED-3 комплект света

Fotokvant LED-3 комплект света

Fotokvant
Артикул: DAN-3945

Комплект постоянного света Fotokvant LED-3.

Комплект из двух светодиодных ламп направленного света Fotokvant BLD-50 по 50 Вт каждая, двух стоек Fotokvant LS-2100 и двух патронов для лампы RLH-1. Питание 220В, цветовая температура 5500К. Для удобства транспортировки и хранения комплект упакован в удобную сумку.

Описание

Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фотолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии.

Технические характеристики стойки Fotokvant LS-2100:

  • стойка трехступенчатая, диаметры труб 20-23-27 мм
  • стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма
  • вес, кг - 1,2
  • максимальная нагрузка - 5 кг

Технические характеристики лампы Fotokvant BLD-50:

  • цоколь - Е27
  • цветовая температура - 5500 К
  • мощность - 50 Вт


Комплектация

  • Лампа BLD-50 - 2 шт.
  • Стойка LS-2100 - 2 шт.
  • Патрон для лампы RLH-1 - 2 шт.
  • Сумка - 1 шт.

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