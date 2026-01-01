Fotokvant LED-3 комплект света

Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фотолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии.
Технические характеристики стойки Fotokvant LS-2100:
- стойка трехступенчатая, диаметры труб 20-23-27 мм
- стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма
- вес, кг - 1,2
- максимальная нагрузка - 5 кг
Технические характеристики лампы Fotokvant BLD-50:
- цоколь - Е27
- цветовая температура - 5500 К
- мощность - 50 Вт