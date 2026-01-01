Falcon Eyes BeautyLight 128B LED кольцевой осветитель

Описание

Биколорный светодиодный кольцевой осветитель оснащен 64мя светодиодами холодного света и 64мя теплого. Устройство дает мягкое, ровное, почти лишенное теней освещение, которое подойдет для съемки селфи, видеоблогов, портретной фотографии, предметных композиций и т.д.

Осветитель может работать в трех режимах:

включение светодиодов холодного белого света

включение светодиодов теплого белого света

совместное включение светодиодов холодного и теплого света

Яркость светового потока регулируется от 10 до 100 процентов с шагом 10 процентов во всех трех режимах.

Управление осветителем осуществляется при помощи четырех кнопок на пульте управления, расположенном на сетевом кабеле: включение/выключение питания, увеличение и уменьшение яркости, выбор режимов.

Питания прибора от стандартного источника 5 В с разъемом USB. Таким образом прибор можно запитать от компьютер, внешнего аккумулятора или даже розетка 220 В, для использования которой приобретается дополнительно адаптер питания.

Двухстороннее зеркало поможет в работе над макияжем или укладкой волос.

Для установки осветителя на стол в комплекте с ним идут круглое утяжеленное основание диаметром 15 см и гибкая штанга длиной 24 см. На обратной стороне основания расположены резиновые ножки для предотвращения скольжения осветителя и появления царапин на поверхности стола.

В комплект поставки осветителя входят аксессуары (шаровой мини-голова и держателя смартфона) при помощи котрых можно вести съемку с помощью смартфона (шириной от 5 до 8 см) или небольшой DLSR или беззеркальной фотокамеры (диаметр внутреннего кольца 18 см). При этом происходит равномерно распределение света вдоль оптической оси объектива.

Компактные размеры и вес осветителя 0,8 кг позволяют также использовать его как накамерный свет, прикрепляя к фотокамере через крепление холодный башмак в основании комплектной шаровой мини-головы.

Характеристики: