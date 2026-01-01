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-10 %
Falcon Eyes BeautyLight 128B LED кольцевой осветитель
Falcon Eyes BeautyLight 128B LED кольцевой осветитель
Falcon Eyes BeautyLight 128B LED кольцевой осветитель
Falcon Eyes BeautyLight 128B LED кольцевой осветитель
Falcon Eyes BeautyLight 128B LED кольцевой осветитель
Falcon Eyes BeautyLight 128B LED кольцевой осветитель
Falcon Eyes BeautyLight 128B LED кольцевой осветитель

Falcon Eyes BeautyLight 128B LED кольцевой осветитель

Falcon Eyes
Артикул: DAN-4738

Кольцевой осветитель Falcon Eyes BeautyLight 128B LED.

Светодиодный осветитель, диаметр 23 см, мощностью 8 Вт. Излучающая поверхность имеет 128 светодиодов, цветовая температура 3200–5500 К. Регулировка яркости от 10 до 100 процентов. В комплекте двухстороннее зеркало, гибкая штанга, шаровая миниголова и держатель для смартфона.

Описание

Биколорный светодиодный кольцевой осветитель оснащен 64мя светодиодами холодного света и 64мя теплого. Устройство дает мягкое, ровное, почти лишенное теней освещение, которое подойдет для съемки селфи, видеоблогов, портретной фотографии, предметных композиций и т.д. 

Осветитель может работать в трех режимах:

  • включение светодиодов холодного белого света
  • включение светодиодов теплого белого света
  • совместное включение светодиодов холодного и теплого света

Яркость светового потока регулируется от 10 до 100 процентов с шагом 10 процентов во всех трех режимах. 

Управление осветителем осуществляется при помощи четырех кнопок на пульте управления, расположенном на сетевом кабеле: включение/выключение питания, увеличение и уменьшение яркости, выбор режимов.

Питания прибора от стандартного источника 5 В с разъемом USB. Таким образом прибор можно запитать от компьютер, внешнего аккумулятора или даже розетка 220 В, для использования которой приобретается дополнительно адаптер питания. 

Двухстороннее зеркало поможет в работе над макияжем или укладкой волос. 

Для установки осветителя на стол в комплекте с ним идут круглое утяжеленное основание диаметром 15 см и гибкая штанга длиной 24 см. На обратной стороне основания расположены резиновые ножки для предотвращения скольжения осветителя и появления царапин на поверхности стола.

В комплект поставки осветителя входят аксессуары (шаровой мини-голова и держателя смартфона) при помощи котрых можно вести съемку с помощью смартфона (шириной от 5 до 8 см) или небольшой DLSR или беззеркальной фотокамеры (диаметр внутреннего кольца 18 см). При этом происходит равномерно распределение света вдоль оптической оси объектива.

Компактные размеры и вес осветителя 0,8 кг позволяют также использовать его как накамерный свет, прикрепляя к фотокамере через крепление холодный башмак в основании комплектной шаровой мини-головы.

Характеристики:

  • диаметр лампы - 23 см
  • цветовая температура - 3200-5600 К
  • количество светодиодов - 128 шт
  • диапазон яркости - 10-100%
  • мощность - 8 Вт
  • индекс цветопередачи CRI - 90
  • вес - 800 г

Комплектация

  • Кольцевой осветитель с сетевым кабелем USB.
  • Зеркало. 
  • Шаровая мини-голова. 
  • Держатель смартфона.
  • Руководство по эксплуатации.

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