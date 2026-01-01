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Kupo KS035 IPhone Holder Set комплект держателей для IPhone
Kupo KS035 IPhone Holder Set комплект держателей для IPhone

Kupo KS035 IPhone Holder Set комплект держателей для IPhone

Kupo
Артикул: NVF-9522

Kupo KS035 IPhone Holder Set - комплект держателей для смартфонов шириной до 65 мм. Отличное решение для установки смартфонана штатив, трубу или плоскую поверхность.

Описание

Характеристики:

  • Совместимые модели - iPhone шириной до 60,5 мм (5 и более ранние модели)
  • Цвет - черный
  • Вес - 290 г

Комплектация

  • Держатель для смартфона - 1 шт.
  • Микро шаровая голова - 1 шт.
  • Адаптер для горячего башмака - 1 шт.
  • Штифт для камеры - 1 шт.
  • Маленький зажим - 1 шт.
  • Скобка для камеры - 1 шт.

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