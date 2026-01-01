Godox VK1-UC комплект оборудования для смартфона

Описание

В комплект VK1 входят светодиодный осветитель Godox LITEMONS LED6R RGB, накамерный микрофон-пушка Godox VD-Mic, складной штатив Godox MT01, клетка (риг) Godox VSS-R01.

Микрофон подключается по технологии "plug and play", не нуждается в настройке и сразу готов к работе. Питание осуществляется от камеры или другого устройства. Невозможно забыть включить микрофон или потерять звук из-за севшей батарейки – батареи не требуются, как и необходимость их заряжать или заменять. В комплект с микрофоном VD-Mic входит кабель TRS-TRRS 3.5мм и кабель TRRS – Type C для подключения к смартфонам с разъемом Jack 3.5 мм или с разъемом USB Type-C.

Легкий и очень компактный светодиодный источник света состоит из 60 светодиодов (20х2 bi-color + 20 RGB), общей мощностью 6Вт. В режиме bi-color цветовая температура устанавливается в диапазоне от 3200 до 6500К – от теплого освещения, сочетающегося с лампами накаливания, до холодного сбалансированного дневного света. Мощность можно регулировать от 0 до 100%. В режиме RGB можно создать освещение любого цвета, необходимого для задуманной композиции. Можно настроить оттенок (от 0 до 360°), насыщенность цвета (от 0 до 100) и яркость (от 0 до 100%). 13 световых динамических спецэффектов позволят имитировать освещение от вспышки фотографа, освещения лазерным стробоскопом, молнии, мерцающей лампы, телевизора, свечи, полицейской машины и т.д.

Клетка Godox VSS-R01 для смартфона помогает удобно разместить все необходимое оборудование для видеосъемки и стабилизировать камеру, как при съемках «с рук», так и в зафиксированном положении.Удобный двуручный хват и надежное крепление смартфона облегчает съемочный процесс и помогают получить четкое и плавное изображение в любых ситуациях.Держатель смартфона оснащен противоскользящими резиновыми накладками – устройство не выпадет из клетки. Одна из лапок держателя регулируется позволяя установить смартфон шириной от 60 до 90 мм.Комплектные осветитель Godox LITEMONS LED6R и накамерный микрофон-пушка Godox VD-Mic, а также любые другие дополнительные устройства устанавливаются в три крепления «холодный башмак», расположенных на одной из сторон клетки. Например, можно закрепить еще один смартфон, осветители, микрофон или другие устройства.Кроме того, по всем четырем сторонам клетки предусмотрены семь стальных закладных гаек с резьбой 1/4“, каждая из которых может служить для установки дополнительного аксессуара или крепления на штативе (переходники и держатели для установки аксессуаров приобретаются дополнительно).

Легкий универсальный настольный мини-штатив с наклонно-поворотной головкой и посадочным винтом 1/4”.Конструкция рассчитана на нагрузку 2.5 кг, которой будет достаточно, чтобы надежно удерживать весь комплект со смартфоном, и даже больше. Штатив позволяет установить не только комплектную клетку, но и дополнительно приобретенный держатель смартфона, небольшой осветитель или легкую цифровую камеру.Угол наклона головы регулируется в пределах ±90°. Нужное положение фиксируется винтовым зажимом. Трещотка гарантирует стабильное положение площадки, которое не изменится самопроизвольно в процессе съемок. Высоту штатива можно изменять – длина каждой ножки увеличивается на 5 см. Для точного регулирования длины на лицевую и тыльную стороны ножек нанесены деления с шагом 1/2” (12 мм). Резиновые вставки на ножках штатива обеспечивают стабильную съемку на любых поверхностях.





Характеристики: