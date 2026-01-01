images
images
images
images
Godox VK1-UC комплект оборудования для смартфона
Godox VK1-UC комплект оборудования для смартфона
Godox VK1-UC комплект оборудования для смартфона
Godox VK1-UC комплект оборудования для смартфона

Godox VK1-UC комплект оборудования для смартфона

Godox
Артикул: DAN-9541

Комплект оборудования Godox VK1-UC для видеосъемки. Складной штатив Godox MT01, клетка (риг) Godox VSS-R01, светодиодный осветитель Godox LITEMONS LED6R RGB с регулируемой яркостью и цветовой температурой 3200К … 6500К, CRI≥ 95, мощностью 6 Вт, накамерный микрофон-пушка Godox VD-Mic с антивибрационным подвесом и ветрозащитой, чехол. Для подключения к смартфонам с разъемом Jack 3.5 мм, USB Type-C. 

Описание

В комплект VK1 входят светодиодный осветитель Godox LITEMONS LED6R RGB, накамерный микрофон-пушка Godox VD-Mic, складной штатив Godox MT01, клетка (риг) Godox VSS-R01. 

Микрофон подключается по технологии "plug and play", не нуждается в настройке и сразу готов к работе. Питание осуществляется от камеры или другого устройства. Невозможно забыть включить микрофон или потерять звук из-за севшей батарейки – батареи не требуются, как и необходимость их заряжать или заменять. В комплект с микрофоном VD-Mic входит кабель TRS-TRRS 3.5мм и кабель TRRS – Type C для подключения к смартфонам с разъемом Jack 3.5 мм или с разъемом USB Type-C. 

Легкий и очень компактный светодиодный источник света состоит из 60 светодиодов (20х2 bi-color + 20 RGB), общей мощностью 6Вт. В режиме bi-color цветовая температура устанавливается в диапазоне от 3200 до 6500К – от теплого освещения, сочетающегося с лампами накаливания, до холодного сбалансированного дневного света. Мощность можно регулировать от 0 до 100%. В режиме RGB можно создать освещение любого цвета, необходимого для задуманной композиции. Можно настроить оттенок (от 0 до 360°), насыщенность цвета (от 0 до 100) и яркость (от 0 до 100%). 13 световых динамических спецэффектов позволят имитировать освещение от вспышки фотографа, освещения лазерным стробоскопом, молнии, мерцающей лампы, телевизора, свечи, полицейской машины и т.д.

Клетка Godox VSS-R01 для смартфона помогает удобно разместить все необходимое оборудование для видеосъемки и стабилизировать камеру, как при съемках «с рук», так и в зафиксированном положении.Удобный двуручный хват и надежное крепление смартфона облегчает съемочный процесс и помогают получить четкое и плавное изображение в любых ситуациях.Держатель смартфона оснащен противоскользящими резиновыми накладками – устройство не выпадет из клетки. Одна из лапок держателя регулируется позволяя установить смартфон шириной от 60 до 90 мм.Комплектные осветитель Godox LITEMONS LED6R и накамерный микрофон-пушка Godox VD-Mic, а также любые другие дополнительные устройства устанавливаются в три крепления «холодный башмак», расположенных на одной из сторон клетки. Например, можно закрепить еще один смартфон, осветители, микрофон или другие устройства.Кроме того, по всем четырем сторонам клетки предусмотрены семь стальных закладных гаек с резьбой 1/4“, каждая из которых может служить для установки дополнительного аксессуара или крепления на штативе (переходники и держатели для установки аксессуаров приобретаются дополнительно).

Легкий универсальный настольный мини-штатив с наклонно-поворотной головкой и посадочным винтом 1/4”.Конструкция рассчитана на нагрузку 2.5 кг, которой будет достаточно, чтобы надежно удерживать весь комплект со смартфоном, и даже больше. Штатив позволяет установить не только комплектную клетку, но и дополнительно приобретенный держатель смартфона, небольшой осветитель или легкую цифровую камеру.Угол наклона головы регулируется в пределах ±90°. Нужное положение фиксируется винтовым зажимом. Трещотка гарантирует стабильное положение площадки, которое не изменится самопроизвольно в процессе съемок. Высоту штатива можно изменять – длина каждой ножки увеличивается на 5 см. Для точного регулирования длины на лицевую и тыльную стороны ножек нанесены деления с шагом 1/2” (12 мм). Резиновые вставки на ножках штатива обеспечивают стабильную съемку на любых поверхностях.


Характеристики:

  • Модель осветителя - Godox LED6R
  • Встроенный литиевый аккумулятор 1800 мАч
  • Сетевой адаптер 5В/2A (приобретается отдельно)
  • Выходная мощность макс. - 6 Вт
  • Диапазон цветовой температуры - 3200K~6500K
  • Освещенность, 100% (≈, 0.5м) - 270
  • Индекс цветопередачи CRI (≈) - 95
  • Диапазон яркости света - 0%-100%
  • Режимы работы - режим регулировки цветовой температуры, режим динамических спецэффектов
  • Количество спецэффектов - 13 световых эффектов
  • Продолжительность работы - 2ч~10ч
  • Рабочая температура -10~40°C
  • Размер осветителя - 77х66х30 мм
  • Вес осветителя - 110 г
  • Модель микрофона - Godox VD-Mic
  • Соотношение сигнал/шум - 75 дБ
  • Чувствительность -33 дБ относительно 1 В/Па ± 2 дБ при 1 кГц
  • Частотный диапазон - 100 Гц - 20 кГц
  • Диаграмма направленности - Кардиоида
  • Максимальное звуковое давление - 120 дБ (1 кГц, <3% THD)
  • Собственный шум - 20 дБ (А-взвешенный)
  • Выходное соединение - 3,5 мм
  • Размеры микрофона - 80мм Ø21мм 
  • Вес микрофона - 40 г
  • Модель клетки для смартфона Godox VSS-R01
  • Ширина смартфона - 60-90 мм 
  • Крепления клетки - гайка с резьбой 1/4'' – 7 шт, «холодный башмак» – 3 шт
  • Материал клетки - ABS-пластик, сталь, резина
  • Размер клетки - ок.260х130х35 мм
  • Вес клетки - 190 г
  • Модель штатива - Godox MT01
  • Нагрузка - до 2.5 кг
  • Максимальная высота штатива - ок. 140 мм
  • Минимальная высота штатива - ок. 110 мм
  • Регулировка ног - 5 положений
  • Угол наклона головки  - ±90°
  • Крепление - винт с резьбой 1/4''
  • Материал штатива - ABS-пластик, алюминий, резина
  • Длина штатива - ок. 160-210 мм
  • Вес штатива - 120 г

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

AVMATRIX SD1121-12G 1×2 12G-SDI усилитель-распределитель с восстановлением тактовой частоты
AVMATRIX SD1121-12G 1×2 12G-SDI усилитель-распределитель с восстановлением тактовой частоты
AVMATRIX SD1121-12G 1×2 12G-SDI усилитель-распределитель с восстановлением тактовой частоты
Арт. DAN-9617
AVMATRIX SD1121-12G 1×2 12G-SDI усилитель-распределитель с восстановлением тактовой частоты
Наличие
в наличии 4-10 шт

AVMATRIX SD1121-12G 1x2 12G-SDI усилитель-распределитель с восстановлением тактовой частоты. 

Миниатюрный усилитель-распределитель SD1121-12G 1×2 12G-SDI с восстановлением тактовой частоты. Формат входного сигнала SD/HD/3G/6G/12G-SDI определяется автоматически. Устройство обеспечивает компенсацию потерь в кабеле и восстановление сигнала, что позволяет увеличить длину кабеля SDI для SD сигнала: 400 м, HD: 200 м, 3G: 120 м. Кроме того, этот усилитель-распределитель обеспечивает совместимость всех входов и выходов с сигналами ASI.

18 090 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant Enlager F505 фотоувеличитель
Fotokvant Enlager F505 фотоувеличитель
Fotokvant Enlager F505 фотоувеличитель
Арт. DAN-9445
Fotokvant Enlager F505 фотоувеличитель
Под заказ 80 дней

Среднеформатный фотоувеличитель Fotokvant Enlager F505 предназначен для проекционной фотопечати с фотоплёнок тип 120 и 35 мм на фотобумагу.

39 770 ₽
Заказать
Silberra Micro-F проявитель для фотопленки сухой
Арт. DAN-9606
Silberra Micro-F проявитель для фотопленки сухой
Наличие
в наличии 4-10 шт

Silberra Micro-F проявитель для фотопленки сухой. 

Проявитель Silberra Micro-F – однорастворный выравнивающий мелкозернистый проявитель для фотопленок на основе фенидона и гидрохинона.
Позволяет существенно (до 8-10 раз) поднимать светочувствительность негативных материалов, улучшает проработку темных полутонов и может быть использован для PUSH-процессов, так как снижает контрастность и зернистость изображения.

380 ₽
В корзину
Fotokvant GMW-01-58 Gobo mask маска гобо 58 мм ритм
Fotokvant GMW-01-58 Gobo mask маска гобо 58 мм ритм
Fotokvant GMW-01-58 Gobo mask маска гобо 58 мм ритм
Арт. DAN-9637
Fotokvant GMW-01-58 Gobo mask маска гобо 58 мм ритм
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant GMW-01 маска гобо 58 мм дуршлаг - насадка в оптический прибор для получения светового рисунка на модели или фоне. 


340 ₽
В корзину
Fotokvant Enlager F405 фотоувеличитель
Fotokvant Enlager F405 фотоувеличитель
Fotokvant Enlager F405 фотоувеличитель
Арт. DAN-9444
Fotokvant Enlager F405 фотоувеличитель
Под заказ 80 дней

Среднеформатный фотоувеличитель Fotokvant Enlager F405 предназначен для проекционной фотопечати с фотоплёнок тип 120 и 35 мм на фотобумагу.

23 730 ₽
Заказать
Fotokvant TSH-200 Selens рукоятка-удочка 110-200 см для софтбоксов и отражателей
Fotokvant TSH-200 Selens рукоятка-удочка 110-200 см для софтбоксов и отражателей
Fotokvant TSH-200 Selens рукоятка-удочка 110-200 см для софтбоксов и отражателей
Арт. DAN-9456
Fotokvant TSH-200 Selens рукоятка-удочка 110-200 см для софтбоксов и отражателей
Наличие
более 10 шт

 Fotokvant TSH-200 Selens рукоятка-удочка 110-200 см для софтбоксов и отражателей.

Универсальное устройство для репортажных фотографов 2 в 1. Позволяет надеть накамерный софт-бокс на конец удочки с размером 5/8", а в крепления для отражателя отражатель размером от 110 до 200 см. Мягкая ручка в основании будет удобна в работе.  

2 330 ₽
В корзину

Видео

Крепление телефона на штатив Fujimi SM-CL1
Крепление телефона на штатив Fujimi SM-CL1
Селфи на закате
Селфи на закате
Для чего нужен телесуфлер, или Как избавиться от бегающих глаз
Для чего нужен телесуфлер, или Как избавиться от бегающих глаз
Накамерная вспышка Godox V350. Обзор и полевые испытания
Накамерная вспышка Godox V350. Обзор и полевые испытания
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.