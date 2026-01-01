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Falcon Eyes PhoneHolder 22 держатель для планшета
Falcon Eyes PhoneHolder 22 держатель для планшета
Falcon Eyes PhoneHolder 22 держатель для планшета
Falcon Eyes PhoneHolder 22 держатель для планшета
Falcon Eyes PhoneHolder 22 держатель для планшета
Falcon Eyes PhoneHolder 22 держатель для планшета

Falcon Eyes PhoneHolder 22 держатель для планшета

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8832

 Falcon Eyes PhoneHolder 22 – многофункциональный держатель для мобильных устройств, таких как планшет или смартфон, которые применяются во время фото- или видеосъемок. Камера планшета, установленного на держатель, может использоваться для съемки фото или видео, а его дисплей выступать видеомонитором, в зависимости от поставленных задач. Держатель также может служить в качестве настольной подставки для мобильного устройства, чтобы обеспечить пользователю комфортное чтение и просмотр контента с экрана. Монтажное отверстий с резьбой 1/4" позволит закрепить держатель на стойке, штативе или риге, а два крепления «башмак» – присоединить к держателю дополнительные аксессуары.

Описание

Характеристики:

  •  Ширина планшета: от 125 до 220 мм.
  •  Крепление: отверстие с резьбой 1/4”, два крепления «башмак».
  •  Материал: ABS-пластик, метал, резина.
  •  Размер держателя: 174х149х65 мм.

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