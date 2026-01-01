Falcon Eyes PhoneHolder 22 держатель для планшета

Артикул: DAN-8832

Falcon Eyes PhoneHolder 22 – многофункциональный держатель для мобильных устройств, таких как планшет или смартфон, которые применяются во время фото- или видеосъемок. Камера планшета, установленного на держатель, может использоваться для съемки фото или видео, а его дисплей выступать видеомонитором, в зависимости от поставленных задач. Держатель также может служить в качестве настольной подставки для мобильного устройства, чтобы обеспечить пользователю комфортное чтение и просмотр контента с экрана. Монтажное отверстий с резьбой 1/4" позволит закрепить держатель на стойке, штативе или риге, а два крепления «башмак» – присоединить к держателю дополнительные аксессуары.



