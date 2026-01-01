Falcon Eyes PhoneHolder 22 держатель для планшета

Характеристики:
- Ширина планшета: от 125 до 220 мм.
- Крепление: отверстие с резьбой 1/4”, два крепления «башмак».
- Материал: ABS-пластик, метал, резина.
- Размер держателя: 174х149х65 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes PhoneHolder 22 – многофункциональный держатель для мобильных устройств, таких как планшет или смартфон, которые применяются во время фото- или видеосъемок. Камера планшета, установленного на держатель, может использоваться для съемки фото или видео, а его дисплей выступать видеомонитором, в зависимости от поставленных задач. Держатель также может служить в качестве настольной подставки для мобильного устройства, чтобы обеспечить пользователю комфортное чтение и просмотр контента с экрана. Монтажное отверстий с резьбой 1/4" позволит закрепить держатель на стойке, штативе или риге, а два крепления «башмак» – присоединить к держателю дополнительные аксессуары.
Характеристики:
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Пластиковый держатель для планшета Fotokvant SM-CL6 с креплением на штатив.
Пластиковый адаптер в котором можно закрепить планшет с шириной экрана от 12,5 см до 24 см. Для крепления на штатив на адаптере предусмотрено резьбовое соединение. Изготовлен из качественного АВС-пластика. Цвет - черный. Вес - 76 грамм.
Штатив-трансформер QZSD Q999H с шаровой головой. Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. В сложенном состоянии - 43 см. Вес - 1,55 кг. Подходит для камер, вес которых не превышает 8 кг.
Fotokvant SM-CL3 - универсальный держатель для смартфона. Держатель имеет два разъема 1/4'' для установки на штатив или селфи-палку. Вес - 50 грамм.
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Максимальная нагрузка до 5 кг. Рабочая высота 153 см. Выполнен из алюминиевого сплава. Рекомендуется для репортажной, предметной или макросъемки.