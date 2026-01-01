images
images
images
images
images
images
images
images
Zhiyun Smooth 5S стабилизатор для смартфона серый
Zhiyun Smooth 5S стабилизатор для смартфона серый
Zhiyun Smooth 5S стабилизатор для смартфона серый
Zhiyun Smooth 5S стабилизатор для смартфона серый
Zhiyun Smooth 5S стабилизатор для смартфона серый
Zhiyun Smooth 5S стабилизатор для смартфона серый
Zhiyun Smooth 5S стабилизатор для смартфона серый
Zhiyun Smooth 5S стабилизатор для смартфона серый

Zhiyun Smooth 5S стабилизатор для смартфона серый

Zhiyun
Артикул: MTG-0559

Zhiyun Smooth 5S стабилизатор для смартфона серый. 

Zhiyun Smooth 5S отличается высокой грузоподъемностью и способен работать с тяжелыми смартфонами, на которые установлены различные аксессуары (например, конверсионные насадки, легкие клетки или небольшие микрофоны), а также снабжен встроенным источником света и обладает возможностью подключения еще двух дополнительных источников света на магнитном креплении.

Описание

Мощные моторы обеспечивают комфортную работу стабилизатора с тяжелыми смартфонами с установленными на них аксессуарами.

Панель управления «всё в одном» позволяет с легкостью управлять различными параметрами съемки. Управление зумом и фокусировкой осуществляется благодаря вращению многофункционального управляющего колеса.

Стабилизатор снабжен встроенным светодиодным источником света мощностью 2 Вт, который уменьшает шумы изображения и устраняет другие искажения, связанные с недостаточной освещенностью сцены. Колесо управления позволяет бесступенчато регулировать яркость. Цветовую гамму можно корректировать с помощью магнитных светофильтров. Цветовая температура источника составляет 5000 К, индекс цветопередачи CRI превышает 90.

К Smooth 5S можно дополнительно подключить 1 или 2 источника света на магнитном креплении, их суммарная яркость составляет 600 лм (300 лм на каждый из источников). Вместе с встроенным источником света это позволяет качественно осветить пространство на площади около 15 квадратных метров.

Новый видеоредактор в приложении ZY Cami, управление жестами, отслеживание объекта съемки, съемка панорам MagicClone Pano, Режим Dolly Zoom, съемка таймлапсов, проведение прямых трансляций и многое другое – с приложением ZY Cami.

Smooth 5S поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD)*. Время полной зарядки можно сократить до 2 часов, а максимальное время работы может достигать 24 часов! Стабилизатор способен работать во время зарядки.

* Поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD). Максимальные значения PD: 15 Вт.

Характеристики: 

  • Рабочее напряжение Мин 6.5 В, Стандарт 7.4 B, Макс 8.4 В
  • Рабочий ток Мин 70 мА, Макс 3000 мА
  • Диапазон оси вертикального механического наклона, градусов Мин -140°, Стандарт 349°, Макс 209°
  • Диапазон оси горизонтального механического наклона, градусов Мин -90°, Стандарт 349°, Макс 259°
  • Диапазон оси панорамирования, градусов Мин -180°, Стандарт 360°, Макс 180°
  • Диапазон вертикального наклона привода, градусов Мин -90°, Макс +170°
  • Диапазон горизонтального наклона привода, градусов Мин -50°, Макс +50°
  • Диапазон панорамирования привода, градусов" Мин -180°, Макс +180°
  • Рабочий диапазон температур Мин -10°С, Стандарт 25°С, Макс 45°С
  • Емкость аккумулятора 2600 мА*ч
  • Время работы Мин 2.5 ч, Макс 24 ч
  • Время зарядки Мин 2 ч, Макс 3 ч 40 мин
  • Грузоподъемность Мин 150 г, Макс 300 г
  • Допустимая ширина смартфона Мин 50 мм, Макс 90 мм

Комплектация

  • Стабилизатор
  • Кабель зарядки USB-C
  • Мини-штатив

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Benro DL06 тележка Dolly для штатива
Benro DL06 тележка Dolly для штатива
Benro DL06 тележка Dolly для штатива
Арт. MTG-0623
Benro DL06 тележка Dolly для штатива
Наличие
в наличии 1-3 шт

Benro DL06 тележка Dolly для штатива.

Штативная тележка Benro DL06, совместимая с фото- и видеоштативами Benro, позволяет легко перемещать штатив по ровной поверхности быстро перемещая камеру. Имеет три колеса с блокировочными замками, которые предотвращают перемещение тележки. При использовании тележка имеет габаритные размеры 85см, в сложенном 54 см в длину для компактной транспортировки и имеет встроенную ручку для переноски. Допустимая нагрузка 23 кг. Вес - 2,4 кг.

8 900 ₽
В корзину
KUPO KS-168R Camera T Marker 6&quot;x8&quot; red маркер T-образный
Арт. OLE-1548
KUPO KS-168R Camera T Marker 6"x8" red маркер T-образный
Наличие
в наличии 1-3 шт

KUPO KS-168R Camera T Marker 6"x8" red маркер T-образный

Красный маркер из прочного текстиля (1000D) с песком выдерживает тяжёлые условия эксплуатации. Маркер используется для определения места расположения актёра, оператора, фотографа или оборудования на съёмочной площадке. Является прекрасной альтернативой скотчу. На маркере предусмотрена никелированная петля для удобства транспортировки и хранения.

1 850 ₽
В корзину
Zhiyun Smooth 5S Combo стабилизатор для смартфона серый
Zhiyun Smooth 5S Combo стабилизатор для смартфона серый
Zhiyun Smooth 5S Combo стабилизатор для смартфона серый
Арт. MTG-0557
Zhiyun Smooth 5S Combo стабилизатор для смартфона серый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Zhiyun Smooth 5S Combo стабилизатор для смартфона серый. 

Zhiyun Smooth 5S отличается высокой грузоподъемностью и способен работать с тяжелыми смартфонами, на которые установлены различные аксессуары (например, конверсионные насадки, легкие клетки или небольшие микрофоны), а также снабжен встроенным источником света и обладает возможностью подключения еще двух дополнительных источников света на магнитном креплении.

В комплекте - встроенный светодиодный источник света, дополнительный магнитный светодиодный источник света, цветные светофильтры для источника света, ремешок на руку, чехол для переноски. 

16 390 ₽
В корзину
-10 %
Godox LSD80 фотобокс с LED подсветкой
Godox LSD80 фотобокс с LED подсветкой
Godox LSD80 фотобокс с LED подсветкой
Арт. DAN-3731
Godox LSD80 фотобокс с LED подсветкой
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 6 ч

Фотобокс Godox LSD80 с LED подсветкой.

Разборной фотобокс размером 80×80×80 см, фронтальное окно 55×38 см, верхнее окно диаметром 20 см. Вес - 4.5 кг. Мощность - 40 Вт. Яркость внутри фотокуба - 10000-11000 ЛМ. Имеет две светодиодные линейки суммарной мощностью 40 Вт и плавную регулировку яркости. В комплекте белый и черный фоны.


-10 %9 090 ₽
8 180 ₽
В корзину
Fotokvant R-80T отражатель на просвет диаметром 80 см
Fotokvant R-80T отражатель на просвет диаметром 80 см
Fotokvant R-80T отражатель на просвет диаметром 80 см
Арт. DAN-2753
Fotokvant R-80T отражатель на просвет диаметром 80 см
Наличие
более 10 шт

Отражатель на просвет Fotokvant R-80T, размер - 80 см. Круглый отражатель на просвет. Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер - 80 см. Полупрозрачные отражатели Fotokvant выпускаются с белой окантовкой. Это позволяет получать отражения без рамочки даже в предметах с отражающей поверхностью.

620 ₽
В корзину
QZSD Q120-Q001 монопод с шаровой головой
QZSD Q120-Q001 монопод с шаровой головой
QZSD Q120-Q001 монопод с шаровой головой
Арт. MTG-0887
QZSD Q120-Q001 монопод с шаровой головой
Наличие
в наличии 1-3 шт

QZSD Q120-Q001 монопод с шаровой головой. Четырехсекционный алюминиевый монопод. Максимальная нагрузка - 6 кг. Рабочая высота может изменяться от 55 до 165 см. В сложенном виде - 55 см. Крепления для аппаратуры - винт 3/8". Вес 400 г.


3 690 ₽
В корзину
-10 %
Godox MoveLink II M1 петличная радиосистема
Godox MoveLink II M1 петличная радиосистема
Godox MoveLink II M1 петличная радиосистема
Арт. OLE-1615
Godox MoveLink II M1 петличная радиосистема
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 5 дн, 14 ч

Godox MoveLink II M1 петличная радиосистема

Система включает в себя один передающий трансмиттер Godox MoveLink II TX со встроенным микрофоном, один принимающий ресивер Godox MoveLink II RX и всенаправленный петличный микрофон с кабелем 1.2 метра в комплекте. Легкая, компактная и простая в эксплуатации. Радиосистема Godox MoveLink II отличается увеличенной рабочей дистанцией (до 100 м) и длительным временем работы.

-10 %13 290 ₽
11 960 ₽
В корзину

Видео

Создание дневного света разного вида
Создание дневного света разного вида
Макс Пенсон
Макс Пенсон
Микрофотография, или Как снимать насекомых для коллекции с помощью микроскопа
Микрофотография, или Как снимать насекомых для коллекции с помощью микроскопа
БИЛЛ БРАНДТ – БРИТАНСКИЙ ФОТОГРАФ, КОТОРЫЙ СНИМАЛ НАСТОЯЩИЙ ЛОНДОН
БИЛЛ БРАНДТ – БРИТАНСКИЙ ФОТОГРАФ, КОТОРЫЙ СНИМАЛ НАСТОЯЩИЙ ЛОНДОН
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.