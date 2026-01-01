Fujimi YI 2AZ16-1 аккумулятор для экшен камер XIAOMI YI 2 4K

Арт. DAN-5680

Защитная пленка Fujimi для экрана камер Canon EOS650D/700D/100D.

Защитная пленка с антибликовым покрытием, сочетает в себе характеристики высокой прозрачности и твердости. Не создает помех при работе с сенсорным экраном. Для установки использован высококачественный силиконовый клей не оставляющий следов после снятия пленки.