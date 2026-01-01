Fujimi YI 2AZ16-1 аккумулятор для экшен камер XIAOMI YI 2 4K

Характеристики:
- тип - Li-ion
- емкость - 1150 мАч
- напряжение - 3,85 В
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Характеристики:
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