KUPO KT-2436FBD 24” x 36” Full Frame Black Denim флаг черный 60х90 см

Характеристики:
- ткань - Denim
- материал - огнестойкий
- цвет - черная
- степень поглощения - 100 %
- размер - 60х90 см
- вес - 1,55 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Флаг KUPO KT-2436FBD 24" x 36" Full Frame Black Denim, цвет - черный, размер - 60х90 см.
Светоотсекающий флаг 60х90 см из плотной черной ткани на металлической раме с установочным штырем 9,5 см. Предназначен для управления естественным и искусственным светом, а также для защиты объектива камеры от попадания нежелательного света.
Характеристики:
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