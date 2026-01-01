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KUPO KT-2436FBD 24” x 36” Full Frame Black Denim флаг черный 60х90 см

KUPO KT-2436FBD 24” x 36” Full Frame Black Denim флаг черный 60х90 см

Kupo
Артикул: DAN-4872

Флаг KUPO KT-2436FBD 24" x 36" Full Frame Black Denim, цвет - черный, размер - 60х90 см.

Светоотсекающий флаг 60х90 см из плотной черной ткани на металлической раме с установочным штырем 9,5 см. Предназначен для управления естественным и искусственным светом, а также для защиты объектива камеры от попадания нежелательного света.

Описание

Характеристики:

  • ткань - Denim
  • материал - огнестойкий
  • цвет - черная
  • степень поглощения - 100 %
  • размер - 60х90 см
  • вес - 1,55 кг

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