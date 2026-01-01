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Kupo 227MB Combo ALU Senior стойка для осветительного оборудования
Kupo 227MB Combo ALU Senior стойка для осветительного оборудования
Kupo 227MB Combo ALU Senior стойка для осветительного оборудования

Kupo 227MB Combo ALU Senior стойка для осветительного оборудования

Kupo
Артикул: NVF-9446

Kupo 227MB Combo ALU Senior - стойка для осветительного оборудования.

Двухколенная, трехсекционная стойка для кинопроизводства. Одна ножка подвижна для выравнивания на неровных поверхностях. Предназначена для установки фото- и кинооборудования весом до 13 кг. В сложенном виде - 122 см. Вес - 4.75 кг. Диаметр ножек - 22 мм.


Описание

Характеристики:

  • диаметр секций, мм - 35, 30, 25
  • диаметр ножек, мм - 22
  • минимальная высота, см - 122
  • максимальная высота, см - 315
  • максимальная нагрузка, кг - 13
  • цвет - черный
  • материал - алюминий


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