Характеристики:
- диаметр секций, мм - 35, 30, 25
- диаметр ножек, мм - 22
- минимальная высота, см - 122
- максимальная высота, см - 315
- максимальная нагрузка, кг - 13
- цвет - черный
- материал - алюминий
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo 227MB Combo ALU Senior - стойка для осветительного оборудования.
Двухколенная, трехсекционная стойка для кинопроизводства. Одна ножка подвижна для выравнивания на неровных поверхностях. Предназначена для установки фото- и кинооборудования весом до 13 кг. В сложенном виде - 122 см. Вес - 4.75 кг. Диаметр ножек - 22 мм.
Характеристики:
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