Kupo KCP200B 2-1/2 GRIP HEAD-BLACK крепежная головка 2-1/2 дюйма

Черного цвета. Предназначен для использования со стойками серии Century. Вес - 0,85 кг.

Kupo KCP200B 2-1/2 GRIP HEAD-BLACK – зажим для установки на стойку оборудования (втулочный адаптер 16 мм).

