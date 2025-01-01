images
Kupo KCP200B 2-1/2 GRIP HEAD-BLACK крепежная головка 2-1/2 дюйма

Kupo
Артикул: NVF-5557

Kupo KCP200B 2-1/2 GRIP HEAD-BLACK – зажим для установки на стойку оборудования (втулочный адаптер 16 мм).

Черного цвета. Предназначен для использования со стойками серии Century. Вес - 0,85 кг.

Описание

Характеристики:

  • Головка захвата 2-1/2"
  • Установочный диаметр - 5/8" (16 мм)
  • Диаметры крепления для аксессуаров - 5/8", 1/2", 3/8", 1/4"
  • Материал - алюминий
  • Цвет - черный
  • Вес - 780 г

