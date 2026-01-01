GreenBean FlagPanel 5 FP6075 отражатель на раме

Описание

Жесткая цельная рама обеспечивает надежную работу даже в ветреную погоду, ее специальная форма обеспечивает устойчивое крепление в муфтах.

Смена цвета отражателя производится путем установки на раму чехла требуемого цвета. Чехлы крепятся к раме с помощью крепежных элементов "велкро". Для установки на стенд или другой держатель предусмотрен установочный палец диаметром 10 мм.

Характеристики: