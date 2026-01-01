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-10 %
GreenBean FlagPanel 5 FP6075 отражатель на раме
GreenBean FlagPanel 5 FP6075 отражатель на раме
GreenBean FlagPanel 5 FP6075 отражатель на раме
GreenBean FlagPanel 5 FP6075 отражатель на раме
GreenBean FlagPanel 5 FP6075 отражатель на раме
GreenBean FlagPanel 5 FP6075 отражатель на раме

GreenBean FlagPanel 5 FP6075 отражатель на раме

GreenBean
Артикул: NVF-9028

GreenBean FlagPanel 5 FP6075 - отражатель на монолитной раме, 5 в 1.

Отражатель предназначен для управления освещением. Цвета - просветный, серебристый, черный, золотистый, белый. Размер рамы - 60х75 см.

Описание

Жесткая цельная рама обеспечивает надежную работу даже в ветреную погоду, ее специальная форма обеспечивает устойчивое крепление в муфтах.

Смена цвета отражателя производится путем установки на раму чехла требуемого цвета. Чехлы крепятся к раме с помощью крепежных элементов "велкро". Для установки на стенд или другой держатель предусмотрен установочный палец диаметром 10 мм.

Характеристики:

  • размер каркаса, см - 60х75
  • диаметр каркаса, мм - 10
  • материал каркаса - алюминиевый сплав
  • вес отражателя, кг - 0,75
  • размер упаковки, мм - 980х620х60
  • вес с упаковкой, кг - 1,6

Комплектация

  • Каркас.
  • Просветный двухслойный чехол.
  • Отражающий чехол - серебристый, черный, золотистый, белый.
  • Руководство по эксплуатации.

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