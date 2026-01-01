Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB отражатель с каркасом

Описание

Отражатель с каркасом Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB

Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB — это профессиональный полукруглый отражатель с каркасом, предназначенный для управления светом в портретной и фэшн-фотографии. Благодаря своей изогнутой форме, он собирает и концентрирует в 1.5 раза больше света по сравнению с плоским отражателем аналогичного размера, что позволяет создавать более контрастные и выразительные кадры.

Отражатель поставляется с двумя комплектами тканевых поверхностей: серебристая/черная и золотая/белая, что дает возможность гибко настраивать характер света. Устанавливается на стойку (в комплект не входит).

Основные характеристики

Размер: 60 × 180 см.

60 × 180 см. Цвета отражателей: Серебристый/черный, золотой/белый.

Серебристый/черный, золотой/белый. Материал каркаса: Алюминий.

Алюминий. Вес: 2.2 кг.

Поверхности и их применение

Серебристая сторона: Отражает яркий, контрастный свет, создавая жесткие тени.

Отражает яркий, контрастный свет, создавая жесткие тени. Черная сторона: Используется для блокировки и поглощения нежелательного света.

Используется для блокировки и поглощения нежелательного света. Золотая сторона: Придает свету теплый, солнечный оттенок, идеальный для портретов.

Придает свету теплый, солнечный оттенок, идеальный для портретов. Белая сторона: Отражает мягкий, рассеянный свет с нейтральной цветовой температурой.

Для чего используется

Отражатель Beauty Shell 180 SGB является универсальным инструментом для студийной съемки. Он позволяет: