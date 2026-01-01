Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB отражатель с каркасом

Отражатель с каркасом Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB
Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB — это профессиональный полукруглый отражатель с каркасом, предназначенный для управления светом в портретной и фэшн-фотографии. Благодаря своей изогнутой форме, он собирает и концентрирует в 1.5 раза больше света по сравнению с плоским отражателем аналогичного размера, что позволяет создавать более контрастные и выразительные кадры.
Отражатель поставляется с двумя комплектами тканевых поверхностей: серебристая/черная и золотая/белая, что дает возможность гибко настраивать характер света. Устанавливается на стойку (в комплект не входит).
Основные характеристики
- Размер: 60 × 180 см.
- Цвета отражателей: Серебристый/черный, золотой/белый.
- Материал каркаса: Алюминий.
- Вес: 2.2 кг.
Поверхности и их применение
- Серебристая сторона: Отражает яркий, контрастный свет, создавая жесткие тени.
- Черная сторона: Используется для блокировки и поглощения нежелательного света.
- Золотая сторона: Придает свету теплый, солнечный оттенок, идеальный для портретов.
- Белая сторона: Отражает мягкий, рассеянный свет с нейтральной цветовой температурой.
Для чего используется
Отражатель Beauty Shell 180 SGB является универсальным инструментом для студийной съемки. Он позволяет:
- Создавать объемный свет: Изогнутая форма дает более направленный и структурированный свет.
- Повышать контрастность: Концентрирует световой поток для более выразительных теней.
- Работать с разными эффектами: Смена поверхностей позволяет быстро адаптировать свет под любую задачу.
- Экономить пространство: Компактный размер 60×180 см удобен для небольших студий.