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-10 %
Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB отражатель с каркасом
Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB отражатель с каркасом
Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB отражатель с каркасом
Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB отражатель с каркасом

Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB отражатель с каркасом

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8852

Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB отражатель с каркасом. Рефлектор полукруглой формы размером 60х180 см. Устанавливается на стойку. Широко используется в портретной и фэшн-фотографии для повышения контраста за счет своей формы. Отражатель собирает и концентрирует 1.5 раза больше света, чем аналогичный плоский отражатель тех же габаритов.

Описание

Отражатель с каркасом Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB

Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB — это профессиональный полукруглый отражатель с каркасом, предназначенный для управления светом в портретной и фэшн-фотографии. Благодаря своей изогнутой форме, он собирает и концентрирует в 1.5 раза больше света по сравнению с плоским отражателем аналогичного размера, что позволяет создавать более контрастные и выразительные кадры.

Отражатель поставляется с двумя комплектами тканевых поверхностей: серебристая/черная и золотая/белая, что дает возможность гибко настраивать характер света. Устанавливается на стойку (в комплект не входит).

Основные характеристики

  • Размер: 60 × 180 см.
  • Цвета отражателей: Серебристый/черный, золотой/белый.
  • Материал каркаса: Алюминий.
  • Вес: 2.2 кг.

Поверхности и их применение

  • Серебристая сторона: Отражает яркий, контрастный свет, создавая жесткие тени.
  • Черная сторона: Используется для блокировки и поглощения нежелательного света.
  • Золотая сторона: Придает свету теплый, солнечный оттенок, идеальный для портретов.
  • Белая сторона: Отражает мягкий, рассеянный свет с нейтральной цветовой температурой.

Для чего используется

Отражатель Beauty Shell 180 SGB является универсальным инструментом для студийной съемки. Он позволяет:

  • Создавать объемный свет: Изогнутая форма дает более направленный и структурированный свет.
  • Повышать контрастность: Концентрирует световой поток для более выразительных теней.
  • Работать с разными эффектами: Смена поверхностей позволяет быстро адаптировать свет под любую задачу.
  • Экономить пространство: Компактный размер 60×180 см удобен для небольших студий.

Комплектация

  • Каркас отражателя (средние трубки — 2 шт., концевые трубки — 4 шт., планка с кронштейном — 1 шт., стержни — 2 шт., гайки-барашки — 6 шт.) — 1 комплект.
  • Тканевый отражатель серебристый/черный — 1 шт.
  • Тканевый отражатель золотой/белый — 1 шт.
  • Чехол для хранения — 1 шт.

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