Raylab RRF-107 5-IN-1 комплект из пяти отражателей Silver/Sun/White/Black/Soft диаметр 107 см

Manfrotto 1052BAC Master stand – прочная и легкая стойка для студийного оборудования, изготовлена по технологии Adapto. Снабжена пневмоамортизатором. Максимальная нагрузка 5 кг. Цвет черный.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Raylab RRF-107 5-IN-1 – универсальный отражатель с пятью рабочими поверхностями серебряного, золотистого, белого, черного цета и рассеивателя. Диаметр поверхности 107 см.
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Manfrotto 1052BAC Master stand – прочная и легкая стойка для студийного оборудования, изготовлена по технологии Adapto. Снабжена пневмоамортизатором. Максимальная нагрузка 5 кг. Цвет черный.
Grifon RT-16 – комплект предназначен для синхронизации фотоаппарата и студийных вспышек. Передатчик устанавливается с помощью крепления на горячий башмак фотокамеры. Приемник со студийной вспышкой соединяется через штекер. По 4 каналам из 16 модель совместима с RT-04, которые продавались ранее. Возможно применение дополнительного приемника радиосигнала (приобретаются отдельно).