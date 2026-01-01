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Raylab RRF-107 5-IN-1 комплект из пяти отражателей Silver/Sun/White/Black/Soft диаметр 107 см

Raylab RRF-107 5-IN-1 комплект из пяти отражателей Silver/Sun/White/Black/Soft диаметр 107 см

Raylab
Артикул: NVF-2820

Raylab RRF-107 5-IN-1 – универсальный отражатель с пятью рабочими поверхностями серебряного, золотистого, белого, черного цета и рассеивателя. Диаметр поверхности 107 см. 

Описание

Raylab RRF-107 5-IN-1 комплект из пяти отражателей Silver/Sun/White/Black/Soft диаметр 107 см

Комплектация

   

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