Grifon HC-550 сотовая решетка для портретной тарелки 55 см

Grifon
Артикул: FTR-670

Grifon HC-550 – сотовая решетка для портретной тарелки RF-550. Толщина решетки – 10 мм. Сота представляет собой шестиугольник, длина каждой стороны которого – 4 мм. Диаметр 55 см. 

Описание

