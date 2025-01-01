Grifon HC-550 сотовая решетка для портретной тарелки 55 см

Grifon HC-550 – сотовая решетка для портретной тарелки RF-550 . Толщина решетки – 10 мм. Сота представляет собой шестиугольник, длина каждой стороны которого – 4 мм. Диаметр 55 см.

