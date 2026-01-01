FST TR-051 Silver/Gold отражатель 60 см серебро/золото

Артикул: DAN-0280

FST TR-051 Silver/Gold – двухсторонний отражатель на гибкой раме диаметром 60 см, серебро/золото. Используется для отражения светового потока. Полезен как при студийной, так и при выездной съемке. Прост в эксплуатации, так что подходит фотографам любого уровня.