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FST TR-051 Silver/Gold отражатель 60 см серебро/золото

FST TR-051 Silver/Gold отражатель 60 см серебро/золото

FST
Артикул: DAN-0280

FST TR-051 Silver/Gold – двухсторонний отражатель на гибкой раме диаметром 60 см, серебро/золото. Используется для отражения светового потока. Полезен как при студийной, так и при выездной съемке. Прост в эксплуатации, так что подходит фотографам любого уровня.

Описание

FST TR-051 Silver/Gold отражатель 60 см серебро/золото

Комплектация

   

Полезные ссылки:

Как и когда надо использовать различные цвета отражателя света?

Как использовать отражатель для управления естественным светом

 

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