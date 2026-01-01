FST TR-051 Silver/Gold отражатель 60 см серебро/золото

Fotokvant FLH-04 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров на штатив. Благодаря резьбе и адапетру 1/4-3/8, позволяет установить на две самые распространные фоторезьбы.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Fotokvant FLH-04 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров на штатив. Благодаря резьбе и адапетру 1/4-3/8, позволяет установить на две самые распространные фоторезьбы.
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