Lastolite LR2007 отражатель просветной 50 см

Grifon RBH-2566 – удобный функциональный держатель, предназначен для крепления отражателей и фонов на гибких держателях (twist-flex).
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Lastolite LR2007 – круглый отражатель на просвет. Светопоглощение составляет 2 ступени. Гибкие держатели помогают быстро сложить его в компактную сумку для переноски. Размер – 50 см. Диаметр в сложенном состоянии – 24 см.
Lastolite LR2036 – круглый отражатель с двумя поверхностями: золотистой и серебро. Гибкие держатели помогают быстро сложить его в компактную сумку для переноски. Размер – 50 см. Диаметр в сложенном состоянии – 24 см.
Работай с цветом без бликов
