Lastolite LR2007 отражатель просветной 50 см

Lastolite LR2007 – круглый отражатель на просвет. Светопоглощение составляет 2 ступени. Гибкие держатели помогают быстро сложить его в компактную сумку для переноски. Размер – 50 см. Диаметр в сложенном состоянии – 24 см.

