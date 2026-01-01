images
images
images
images
Falcon Eyes RFR-2844S HL отражатель
Falcon Eyes RFR-2844S HL отражатель
Falcon Eyes RFR-2844S HL отражатель
Falcon Eyes RFR-2844S HL отражатель

Falcon Eyes RFR-2844S HL отражатель

Falcon Eyes
Артикул: NVF-8961

Falcon Eyes RFR-2844S HL – односторонний отражатель с рукоятками и креплением 1/4".

Используется в портретной и других видах съемок для подсветки теней или создания светового акцента. Размер – 70x110 см. Цвет – серебристый.

Описание

Отражатель предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечивает комфортных условий для создания снимков. Незаменимый аксессуар при работе с естественным освещением.

Лайт-диск имеет стальной упругий каркас, который прошит по периметру капроновым карманом. Две рукоятки, закрепленные на каркасе, оборудованы отверстиями с резьбой 1/4", это позволяет закрепить его на штативах, стойках или любых других опорах, без использования специального держателя.

Диаметр отражателя в сложенном виде – 38 см. Комплектуется чехлом.

Комплектация

  • Отражатель Falcon Eyes RFR-2844S HL.
  • Чехол.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Phottix 81429 Nuada R3 II Video LED Light светодиодный осветитель
Phottix 81429 Nuada R3 II Video LED Light светодиодный осветитель
Phottix 81429 Nuada R3 II Video LED Light светодиодный осветитель
Арт. DAN-5598
Phottix 81429 Nuada R3 II Video LED Light светодиодный осветитель
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 1 дн

Светодиодный осветитель Phottix (81429) Nuada R3 II Video LED Light.

Светодиодный осветитель мощностью 50 Вт. Оснащен 136ю светодиодами теплого света и 136ю светодиодами холодного света, выдает регулируемую цветовую температуру от 3200 K до 5600 K. Показатель CRI - 96+. Светильник комплектуется устойчивыми к царапинам световым диффузором.

-10.02 %18 060 ₽
16 250 ₽
В корзину

Видео

Фотоконкурс Мои натюрморты
Фотоконкурс Мои натюрморты
Как раскрепостить модель. Очень короткий, но очень действенный совет
Как раскрепостить модель. Очень короткий, но очень действенный совет
Лекция Игоря Алексеева - Выбор современного оборудования для фотографа и видеооператора. Фотогора
Лекция Игоря Алексеева - Выбор современного оборудования для фотографа и видеооператора. Фотогора
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.