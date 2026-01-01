Phottix 81429 Nuada R3 II Video LED Light светодиодный осветитель

Phottix Nuada R3 II – светодиодный осветитель 50 Вт для фото и видеосъёмки
Phottix Nuada R3 II Video LED Light (артикул DAN-5598) — это мощная светодиодная панель нового поколения мощностью 50 Вт, предназначенная для профессиональной фото- и видеосъёмки. Оснащена 272 светодиодами (136 холодного и 136 тёплого света), что позволяет плавно регулировать цветовую температуру в диапазоне от 3200K до 5600K без потери яркости.
Модель Nuada R3 II имеет высокий индекс цветопередачи CRI 96+ и TLCI 98+, что гарантирует точную и естественную передачу всех оттенков, включая тона кожи. Это делает осветитель идеальным выбором для портретной, предметной съёмки, интервью, стримов и видеоблогинга.
Ключевые особенности
- Мощность 50 Вт: достаточно для использования в качестве ключевого или заполняющего света в студии и на выезде.
- Высокая цветопередача: CRI 96+ и TLCI 98+ — естественные цвета без искажений.
- Регулируемая цветовая температура: от тёплого 3200K до холодного 5600K, подходит для любой съёмочной ситуации.
- Плавная регулировка яркости: от 1 до 100% без мерцания.
- Два источника питания: от сети (адаптер в комплекте) или от двух батарей Sony NP-F (приобретаются отдельно).
- Прочный металлический корпус и лира: надёжность и долговечность при интенсивной эксплуатации.
- Комплектный световой диффузор: устойчивый к царапинам, смягчает свет и устраняет жёсткие тени.
- Пульт дистанционного управления: в комплекте позволяет управлять яркостью и цветовой температурой на расстоянии.
- Тонкий профиль: толщина панели всего 32 мм, удобно хранить и транспортировать.
- Сумка для переноски: в комплекте для защиты осветителя при транспортировке.
Технические характеристики
- Мощность: 50 Вт
- Количество светодиодов: 272 (136 холодных + 136 тёплых)
- Цветовая температура: 3200 – 5600K
- Индекс цветопередачи (CRI): 96+
- Телевизионный индекс (TLCI): 98+
- Освещённость на 1 м: 1400 люкс
- Диапазон яркости: 1 – 100%
- Регулировка яркости: плавная, без мерцания
- Питание: сеть (адаптер в комплекте) или 2× батареи Sony NP-F (NP-F750/F970, не входят в комплект)
- Размеры: 430 × 433 × 32 мм
- Вес: 2140 г (без аккумуляторов)
- Материал корпуса: металл
- Крепление на стойку: стандартная лира (с гнездом 5/8")
- Дисплей: есть (отображение яркости и цветовой температуры)
Варианты питания и автономная работа
- От сети: адаптер переменного тока входит в комплект — постоянная работа без ограничений.
- От аккумуляторов NP-F: две батареи (например, NP-F750 или NP-F970) обеспечивают полную автономность. Время работы зависит от ёмкости батарей и установленной яркости (обычно 1–4 часа).
- Комплектные вилки: в комплекте сменные вилки для Великобритании, США, Европы и SAA — совместимость с розетками по всему миру.
Управление и удобство работы
- Пульт ДУ: управляйте осветителем с расстояния до 10–15 метров.
- Локальное управление: поворотные энкодеры на задней панели для настройки яркости и цветовой температуры.
- Разъём для пульта: позволяет подключать проводной пульт или управлять несколькими приборами (при необходимости).
Применение и творческие возможности
- Интервью и репортажи: мягкий равномерный свет с высоким CRI для естественного освещения лица.
- Студийная и портретная фотография: как постоянный свет для фотосъёмки или для видео.
- Предметная съёмка: тонкая настройка яркости и цветовой температуры для точной передачи цвета продукта.
- Влоги, стримы, конференции: компактный размер и бесшумная работа (нет вентилятора).
- Выездная съёмка: питание от батарей NP-F позволяет работать без розетки.
Преимущества перед конкурентами
- Тонкий корпус: толщина 32 мм — легко разместить в ограниченном пространстве.
- Беспроводное управление: пульт ДУ в комплекте (у многих конкурентов — опция).
- Качественный свет: CRI 96+ и TLCI 98+ — отличная цветопередача для кожи и продуктов.
- Двойное питание: сеть + батареи NP-F.
Ограничения
- Отсутствие RGB: модель только биколор (3200–5600K), без полноцветного режима.
- Аккумуляторы не входят в комплект: для автономной работы необходимо докупить две батареи NP-F750/NP-F970.
Уход и хранение
- Храните осветитель в комплектной сумке для защиты от пыли и ударов.
- Диффузор очищайте мягкой тканью из микрофибры.
- При использовании от батарей не оставляйте их разряженными на длительное время.