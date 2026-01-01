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Phottix 81429 Nuada R3 II Video LED Light светодиодный осветитель
Phottix 81429 Nuada R3 II Video LED Light светодиодный осветитель
Phottix 81429 Nuada R3 II Video LED Light светодиодный осветитель
Phottix 81429 Nuada R3 II Video LED Light светодиодный осветитель

Phottix 81429 Nuada R3 II Video LED Light светодиодный осветитель

Phottix
Артикул: DAN-5598

Светодиодный осветитель Phottix (81429) Nuada R3 II Video LED Light.

Светодиодный осветитель мощностью 50 Вт. Оснащен 136ю светодиодами теплого света и 136ю светодиодами холодного света, выдает регулируемую цветовую температуру от 3200 K до 5600 K. Показатель CRI - 96+. Светильник комплектуется устойчивыми к царапинам световым диффузором.

Описание

Phottix Nuada R3 II – светодиодный осветитель 50 Вт для фото и видеосъёмки

Phottix Nuada R3 II Video LED Light (артикул DAN-5598) — это мощная светодиодная панель нового поколения мощностью 50 Вт, предназначенная для профессиональной фото- и видеосъёмки. Оснащена 272 светодиодами (136 холодного и 136 тёплого света), что позволяет плавно регулировать цветовую температуру в диапазоне от 3200K до 5600K без потери яркости.

Модель Nuada R3 II имеет высокий индекс цветопередачи CRI 96+ и TLCI 98+, что гарантирует точную и естественную передачу всех оттенков, включая тона кожи. Это делает осветитель идеальным выбором для портретной, предметной съёмки, интервью, стримов и видеоблогинга.

Ключевые особенности

  • Мощность 50 Вт: достаточно для использования в качестве ключевого или заполняющего света в студии и на выезде.
  • Высокая цветопередача: CRI 96+ и TLCI 98+ — естественные цвета без искажений.
  • Регулируемая цветовая температура: от тёплого 3200K до холодного 5600K, подходит для любой съёмочной ситуации.
  • Плавная регулировка яркости: от 1 до 100% без мерцания.
  • Два источника питания: от сети (адаптер в комплекте) или от двух батарей Sony NP-F (приобретаются отдельно).
  • Прочный металлический корпус и лира: надёжность и долговечность при интенсивной эксплуатации.
  • Комплектный световой диффузор: устойчивый к царапинам, смягчает свет и устраняет жёсткие тени.
  • Пульт дистанционного управления: в комплекте позволяет управлять яркостью и цветовой температурой на расстоянии.
  • Тонкий профиль: толщина панели всего 32 мм, удобно хранить и транспортировать.
  • Сумка для переноски: в комплекте для защиты осветителя при транспортировке.

Технические характеристики

  • Мощность: 50 Вт
  • Количество светодиодов: 272 (136 холодных + 136 тёплых)
  • Цветовая температура: 3200 – 5600K
  • Индекс цветопередачи (CRI): 96+
  • Телевизионный индекс (TLCI): 98+
  • Освещённость на 1 м: 1400 люкс
  • Диапазон яркости: 1 – 100%
  • Регулировка яркости: плавная, без мерцания
  • Питание: сеть (адаптер в комплекте) или 2× батареи Sony NP-F (NP-F750/F970, не входят в комплект)
  • Размеры: 430 × 433 × 32 мм
  • Вес: 2140 г (без аккумуляторов)
  • Материал корпуса: металл
  • Крепление на стойку: стандартная лира (с гнездом 5/8")
  • Дисплей: есть (отображение яркости и цветовой температуры)

Варианты питания и автономная работа

  • От сети: адаптер переменного тока входит в комплект — постоянная работа без ограничений.
  • От аккумуляторов NP-F: две батареи (например, NP-F750 или NP-F970) обеспечивают полную автономность. Время работы зависит от ёмкости батарей и установленной яркости (обычно 1–4 часа).
  • Комплектные вилки: в комплекте сменные вилки для Великобритании, США, Европы и SAA — совместимость с розетками по всему миру.

Управление и удобство работы

  • Пульт ДУ: управляйте осветителем с расстояния до 10–15 метров.
  • Локальное управление: поворотные энкодеры на задней панели для настройки яркости и цветовой температуры.
  • Разъём для пульта: позволяет подключать проводной пульт или управлять несколькими приборами (при необходимости).

Применение и творческие возможности

  • Интервью и репортажи: мягкий равномерный свет с высоким CRI для естественного освещения лица.
  • Студийная и портретная фотография: как постоянный свет для фотосъёмки или для видео.
  • Предметная съёмка: тонкая настройка яркости и цветовой температуры для точной передачи цвета продукта.
  • Влоги, стримы, конференции: компактный размер и бесшумная работа (нет вентилятора).
  • Выездная съёмка: питание от батарей NP-F позволяет работать без розетки.

Преимущества перед конкурентами

  • Тонкий корпус: толщина 32 мм — легко разместить в ограниченном пространстве.
  • Беспроводное управление: пульт ДУ в комплекте (у многих конкурентов — опция).
  • Качественный свет: CRI 96+ и TLCI 98+ — отличная цветопередача для кожи и продуктов.
  • Двойное питание: сеть + батареи NP-F.

Ограничения

  • Отсутствие RGB: модель только биколор (3200–5600K), без полноцветного режима.
  • Аккумуляторы не входят в комплект: для автономной работы необходимо докупить две батареи NP-F750/NP-F970.

Уход и хранение

  • Храните осветитель в комплектной сумке для защиты от пыли и ударов.
  • Диффузор очищайте мягкой тканью из микрофибры.
  • При использовании от батарей не оставляйте их разряженными на длительное время.

Комплектация

  • Светодиодная панель Nuada R3II - 1 шт.
  • Пульт дистанционного управления - 1 шт.
  • Адаптер переменного тока - 1 шт.
  • Вилка для Великобритании - 1 шт.
  • Вилка для США - 1 шт.
  • Вилка для европейского стандарта - 1 шт.
  • Вилка SAA - 1 шт.
  • Сумка для переноски - 1 шт.


Важно: аккумуляторы NP-F приобретаются отдельно.

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