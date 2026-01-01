Phottix 81429 Nuada R3 II Video LED Light светодиодный осветитель

Описание

Phottix Nuada R3 II – светодиодный осветитель 50 Вт для фото и видеосъёмки

Phottix Nuada R3 II Video LED Light (артикул DAN-5598) — это мощная светодиодная панель нового поколения мощностью 50 Вт, предназначенная для профессиональной фото- и видеосъёмки. Оснащена 272 светодиодами (136 холодного и 136 тёплого света), что позволяет плавно регулировать цветовую температуру в диапазоне от 3200K до 5600K без потери яркости.

Модель Nuada R3 II имеет высокий индекс цветопередачи CRI 96+ и TLCI 98+, что гарантирует точную и естественную передачу всех оттенков, включая тона кожи. Это делает осветитель идеальным выбором для портретной, предметной съёмки, интервью, стримов и видеоблогинга.

Ключевые особенности

Мощность 50 Вт: достаточно для использования в качестве ключевого или заполняющего света в студии и на выезде.

достаточно для использования в качестве ключевого или заполняющего света в студии и на выезде. Высокая цветопередача: CRI 96+ и TLCI 98+ — естественные цвета без искажений.

CRI 96+ и TLCI 98+ — естественные цвета без искажений. Регулируемая цветовая температура: от тёплого 3200K до холодного 5600K, подходит для любой съёмочной ситуации.

от тёплого 3200K до холодного 5600K, подходит для любой съёмочной ситуации. Плавная регулировка яркости: от 1 до 100% без мерцания.

от 1 до 100% без мерцания. Два источника питания: от сети (адаптер в комплекте) или от двух батарей Sony NP-F (приобретаются отдельно).

от сети (адаптер в комплекте) или от двух батарей Sony NP-F (приобретаются отдельно). Прочный металлический корпус и лира: надёжность и долговечность при интенсивной эксплуатации.

надёжность и долговечность при интенсивной эксплуатации. Комплектный световой диффузор: устойчивый к царапинам, смягчает свет и устраняет жёсткие тени.

устойчивый к царапинам, смягчает свет и устраняет жёсткие тени. Пульт дистанционного управления: в комплекте позволяет управлять яркостью и цветовой температурой на расстоянии.

в комплекте позволяет управлять яркостью и цветовой температурой на расстоянии. Тонкий профиль: толщина панели всего 32 мм, удобно хранить и транспортировать.

толщина панели всего 32 мм, удобно хранить и транспортировать. Сумка для переноски: в комплекте для защиты осветителя при транспортировке.

Технические характеристики

Мощность: 50 Вт

50 Вт Количество светодиодов: 272 (136 холодных + 136 тёплых)

272 (136 холодных + 136 тёплых) Цветовая температура: 3200 – 5600K

3200 – 5600K Индекс цветопередачи (CRI): 96+

96+ Телевизионный индекс (TLCI): 98+

98+ Освещённость на 1 м: 1400 люкс

1400 люкс Диапазон яркости: 1 – 100%

1 – 100% Регулировка яркости: плавная, без мерцания

плавная, без мерцания Питание: сеть (адаптер в комплекте) или 2× батареи Sony NP-F (NP-F750/F970, не входят в комплект)

сеть (адаптер в комплекте) или 2× батареи Sony NP-F (NP-F750/F970, не входят в комплект) Размеры: 430 × 433 × 32 мм

430 × 433 × 32 мм Вес: 2140 г (без аккумуляторов)

2140 г (без аккумуляторов) Материал корпуса: металл

металл Крепление на стойку: стандартная лира (с гнездом 5/8")

стандартная лира (с гнездом 5/8") Дисплей: есть (отображение яркости и цветовой температуры)

Варианты питания и автономная работа

От сети: адаптер переменного тока входит в комплект — постоянная работа без ограничений.

адаптер переменного тока входит в комплект — постоянная работа без ограничений. От аккумуляторов NP-F: две батареи (например, NP-F750 или NP-F970) обеспечивают полную автономность. Время работы зависит от ёмкости батарей и установленной яркости (обычно 1–4 часа).

две батареи (например, NP-F750 или NP-F970) обеспечивают полную автономность. Время работы зависит от ёмкости батарей и установленной яркости (обычно 1–4 часа). Комплектные вилки: в комплекте сменные вилки для Великобритании, США, Европы и SAA — совместимость с розетками по всему миру.

Управление и удобство работы

Пульт ДУ: управляйте осветителем с расстояния до 10–15 метров.

управляйте осветителем с расстояния до 10–15 метров. Локальное управление: поворотные энкодеры на задней панели для настройки яркости и цветовой температуры.

поворотные энкодеры на задней панели для настройки яркости и цветовой температуры. Разъём для пульта: позволяет подключать проводной пульт или управлять несколькими приборами (при необходимости).

Применение и творческие возможности

Интервью и репортажи: мягкий равномерный свет с высоким CRI для естественного освещения лица.

мягкий равномерный свет с высоким CRI для естественного освещения лица. Студийная и портретная фотография: как постоянный свет для фотосъёмки или для видео.

как постоянный свет для фотосъёмки или для видео. Предметная съёмка: тонкая настройка яркости и цветовой температуры для точной передачи цвета продукта.

тонкая настройка яркости и цветовой температуры для точной передачи цвета продукта. Влоги, стримы, конференции: компактный размер и бесшумная работа (нет вентилятора).

компактный размер и бесшумная работа (нет вентилятора). Выездная съёмка: питание от батарей NP-F позволяет работать без розетки.

Преимущества перед конкурентами

Тонкий корпус: толщина 32 мм — легко разместить в ограниченном пространстве.

толщина 32 мм — легко разместить в ограниченном пространстве. Беспроводное управление: пульт ДУ в комплекте (у многих конкурентов — опция).

пульт ДУ в комплекте (у многих конкурентов — опция). Качественный свет: CRI 96+ и TLCI 98+ — отличная цветопередача для кожи и продуктов.

CRI 96+ и TLCI 98+ — отличная цветопередача для кожи и продуктов. Двойное питание: сеть + батареи NP-F.

Ограничения

Отсутствие RGB: модель только биколор (3200–5600K), без полноцветного режима.

модель только биколор (3200–5600K), без полноцветного режима. Аккумуляторы не входят в комплект: для автономной работы необходимо докупить две батареи NP-F750/NP-F970.

Уход и хранение